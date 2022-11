Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Správné užití mlhových světel

MLADOBOLESLAVSKO - Situaci, kdybychom měli zapnout mlhová světla, poznáme bezpečně.

Je tu opět podzim a v ranních hodinách nebo v podvečer se často tvoří, nejen v blízkosti silnic, mlha, která může znepříjemnit samotné cestovaní. Podzimní období znamená pro motoristy nejen kratší dny, ale i vlhko a spadané listí na vozovce a především časté mlhy. Jízda v mlze je náročná a daleko nebezpečnější než letní cestování. Mlha může přinášet řidičům mnohé problémy, které však nejsou nepřekonatelné. Policisté doporučují, ale i zákon o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, kdy a za jakých okolností mlhová světla užít.

Situaci, kdybychom měli zapnout mlhová světla, poznáme bezpečně. Mělo by se jednat o mlhu, lidově řečeno "že by se dala krájet", husté sněžení či déšť. Přední mlhová světla osvětlují vozovku před vozidlem v případě mlhy, v noci i ve dne. Mlhovky zajišťují krátký, ale široký světelný paprsek, který pomáhá prosvítit mlhu, a osvětluje tak prostor přímo před vozidlem a pomáhá řidiči se lépe orientovat podle značení na vozovce. Může se stát, že řidič světla sice zapne ve správný čas, ale když vyjede z mlhy nebo přestane pršet či sněžit, světla nechá svítit dál. Pro protijedoucí vozidla to pak může být velmi nepříjemné. Problém tedy nastává v době, kdy taková situace přejde, anebo vás dojede jiné vozidlo. V takovém případě bychom měli co nejrychleji zareagovat, a mlhová světla vypnout, jelikož ostatní řidiče oslňujeme asi na tolik, jako vás v noci oslňují nevypnutá dálková světla protijedoucího vozidla. Navíc skrz zadní mlhovou svítilnu řidič jedoucí za vámi špatně rozezná, kdy brzdíme. Pokud zapomeneme, pak nás na použití mlhových světel upozorňuje intenzivní kontrolka na přístrojové desce.

Důležitým prvkem bezpečné jízdy nejen v tomto sychravém počasí je předvídavost, ale rozhodně se vyplatí také pomalejší jízda. Na podzim a v zimním období hrozí akutní nebezpečí smyku, a to především v místech, kde se mohou střídat různé povrchy.

V zákoně číslo 361/2000Sb.) o provozu na pozemních komunikacích je stanoveno:

Osvětlení vozidel §32/odst. 4)

Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

Vymezení základních pojmů § 2/ odst. ff)

snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.

Rychlost jízdy v mlze

Zákon číslo 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavu pozemní komunikace a mimo jiné musí jízdu přizpůsobit povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na níž má rozhled, aby byl schopen zastavit před nenadálou překážkou (odstavené vozidlo, předmět na silnici, chodec, cyklista a podobně).

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

8. listopadu 2022

vytisknout e-mailem