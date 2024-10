Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Proběhla další policejní kontrola chatových oblastí

MLADOBOLESLAVSKO – Policistům při kontrolách pomáhal nejen služební pes, ale i policejní dron.

Policisté z Územního odboru Mladá Boleslav realizují kontroly chatových oblastí a zahrádkářských kolonií. Jednu z nich uskutečnili dne 25. října 2024 policisté z obvodního oddělení Mladá Boleslav. Policisté ve spolupráci s městskou policií, policejním psovodem a jeho služebním psem kontrolovali chatové oblasti v Mladé Boleslavi a Kosmonosech. Při kontrolách policisté využili moderní technologie v podobě dronu, díky jeho kameře mohli prohlédnout i špatně přístupné lokality. Zkontrolováno bylo osm zahrádkářských a chatových oblastí. Policisté během akcel zkontrolovali také několik desítek osob. Lidé v chatových a zahrádkářských koloniích vnímali přítomnost policistů během preventivní akce velmi pozitivně a rádi s nimi prohodili vždy pár slov, ať se již jednalo o to co je v dané oblasti trápí nebo jen s dotazy jestli budou policisté v těchto oblastech vidět i v budoucnu. Policisté nezjistili během kontrol žádný narušený objekt.

Preventivní rady pro majitele rekreačních objektů:

• Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zodolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).

• Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).

• Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centralizované ochrany.

• Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru.

• Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.

• Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.

• Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí!

• Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie. Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát i Vám!

• Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.

• Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně policii.

• Vše důležité po vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu.

Preventivní kontroly provádějí policisté z důvodu, aby předešli páchání trestné činnosti, jako například vloupání do objektů a následnému pátrání po odcizených věcech. V podobných kontrolách budou policisté pokračovat i nadále.

prap. Jiří Plesar

27.10.2024

