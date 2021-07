Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Porušování domovní svobody

MLADOBOLESLAVSKO - Poznáte muže na fotografii?

Mladoboleslavští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody.



Dne 17. července tohoto roku zatím neznámý pachatel vyšplhal po hromosvodu na balkón do prvního patra bytového domu v ulici U kasáren v Mladé Boleslavi. Zde se krátce po jednadvacáté hodině večer snažil dostat do bytu, přičemž se ranami na okno a dveře domáhal puštění do vnitřních prostor. Po otevření balkónových dveří majitelem vnikl dovnitř a požadoval okamžité odemčení vchodových dveří, načež z místa odešel.



Hledaný muž na fotografii by mohl svým svědectvím významně napomoci k objasnění okolností případu.



Policisté proto žádají samotného muže na fotografii nebo občany, kteří ho poznají, aby kontaktovali telefonní číslo 974 877 522, linku 158 či nejbližší policejní služebnu.



Za poskytnuté informace děkujeme.



por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

20. července 2021

