Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pomozte s pátráním

MLADOBOLESLAVSKO – Policisté pátrají po osobním vozidle Citroen C3.

Mladoboleslavští policisté řeší případ krádeže osobního vozidla Citroen C3, modré barvy , r.z. 4S5 5599, VIN: VF7FCHFXB27330290. Vozidlo odcizil dosud neznámý pachatel v Mladé Boleslavi v ulici Sirotkova na parkovacím místě před domem čp. 337 v době od od 23.7.2021 20:00 hodin do 24.7.2021 12:00 hodin. Auto mělo na zadním skle nalepenou nálepku Mistr světa v Rally 2004.

Policisté ihned po přijetí oznámení vyjeli na místo a provedli jeho ohledání a prvotní úkony. Po vozidle je vyhlášeno celostátní pátrání a případ je prošetřován jako přečin krádeže.

Aby se podařilo pachatele dopadnout a vozidlo najít, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase a místě mohli spatřit podezřelou osobu. Poznatky, které by vedli k odhalení totožnosti pachatel nebo informaci, kde se vůz nachází, sdělte, prosím, neprodleně mladoboleslavským kriminalistům osobně na jejich služebně v Mladé Boleslavi nebo na telefonním čísle 735785751. Velmi by nám pomohli informace k totožnosti osob na fotografii. Kontaktovat můžete také stálou službu Obvodního oddělení Mladá Boleslav na čísle 974877522. Volat můžete i na bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci

por. Mgr. Markéta Johnová

16.8.2021

