Policisté zachránili další lidský život

MLADOBOLESLAVSKO – Muž po pádu zůstal viset na skále, policisté ho drželi za ruce do příjezdu dalších složek integrovaného záchranného systému.

Policisté Oddělení hlídkové služby Mladá Boleslav přijali ve středu 14. července tohoto roku krátce před šestnáctou hodinou odpoledne oznámení o muži, který po pádu visel na hraně skály nedaleko obce Dalovice.

nstržm. Václav Kysela, nstržm. Tyler CorvinDvoučlenná policejní hlídka na místo dorazila jako první a hned po příjezdu bylo zřejmé, že muž uvízl ve velmi strmém terénu. V té chvíli ho ještě za ruce z posledních sil držel mladý muž, kterého policisté okamžitě vystřídali. Poté co vyhodnotili, že není možné muže vytáhnout na bezpečné místo a poskytnout mu první pomoc ho zajistili proti dalšímu pádu a do doby příjezdu dalších složek integrovaného záchranného systému ho drželi za ruce. Zraněný muž byl při vědomí, ale nekomunikoval.



Po příjezdu příslušníků hasičského záchranného sboru byl muž za pomoci transportní vany a lezecké techniky vytažen do bezpečného prostoru. Zraněného muže záchranáři z místa letecky transportovali do nemocnice. Opět se ukázalo, že nastavená spolupráce mezi složkami integrovaného záchranného systému skvěle funguje.



Díky rychlému a bezprostřednímu zásahu obou policistů, se muže po pádu ze skály podařilo zachránit. Za profesionálně odvedenou práci patří oběma policistům, ale i záchranářům a hasičům velké poděkování.



por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

16. července 2021

