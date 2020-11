Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podzimní počasí a doprava

MLADOBOLESLAVSKO - Zásadním pravidlem pro každého účastníka silničního provozu je být viděn!

Ačkoliv začal letos podzim velmi optimisticky, nic netrvá věčně a v posledních dnech nám již plně ukázal své tradiční vlastnosti.

Tyto změny by měli zaregistrovat v první řadě řidiči, které při každodenní cestě do práce může překvapit mlha, déšť nebo také náledí a výjimečně i sněhová pokrývka. Měnící se počasí, klimatické a povětrnostní podmínky spojené se sníženou viditelností by si měli uvědomovat také chodci a cyklisté. Ti všichni by měli dbát zvýšené opatrnosti a zároveň by se měli zamyslet nad tím, co mohou ještě zdokonalit ve vztahu k vlastní bezpečnosti.

Zásadním pravidlem pro každého účastníka silničního provozu je být viděn.

Pokud řidič při řešení technické závady či při dopravní nehodě vystoupí mimo obec na komunikaci, musí mít vždy na sobě oblečenou reflexní vestu, kterou je povinen mít ve vozidle. Je potřeba dbát na bezpečnost celé osádky vozidla a dovybavit vozidla reflexními vestami určenými pro spolujezdce, aby i oni byli v případě nouzového stání a při pohybu kolem odstaveného vozidla dobře viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu.

Snížená viditelnost, kdy účastník silničního provozu zřetelně nerozezná vozidla, osoby, zvířata nebo i předměty na pozemní komunikaci od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení nebo hustého deště, je pak okamžikem, kdy dochází k dopravním nehodám s často tragickými následky na zdraví a životě.

Řidiči a cyklisté mají zákonnou povinnost svítit. Chodci pak svoji viditelnost mohou výrazně zvýšit používáním reflexních či fluorescenčních oděvních součástek a doplňků. Zatímco chodec oblečený v tmavém oděvu je viditelný pro řidiče na pouhých 18 metrů, účastník silničního provozu v reflexním oděvu je viditelný až na 200 metrů. Manévrovací prostor pro řidiče je v takovém případě výrazně větší a pravděpodobnost střetu s chodcem se podstatně snižuje. Naproti tomu chodec v tmavém oděvu bez jakýchkoli reflexních prvků si vlastně „podepisuje“ svůj vlastní ortel, byť by nakonec viníkem nehody byl shledán řidič vozidla.

Kromě počasí, neosvětlených cyklistů a chodců může řidiče na silnicích překvapit ještě jiný faktor, a to zvěř migrující za potravou. Zejména v nočních a brzkých ranních hodinách může dojít k náhlému vběhnutí zejména lesní zvěře do vozovky. Tuto nepříjemnou situaci zažívají řidiči dnes a denně, ve většině případů bez následků. Není tomu tak ale vždy. V některých případech již střetu zabránit nelze. Následky jsou tragické zejména pro sraženou zvěř, ale v bezpečí zcela stoprocentně nemůže být ani posádka vozidla. Stačí úlek řidiče nebo proskočení zvířete oknem a vše může skončit fatálními důsledky.

10. listopadu 2020

