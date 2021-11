Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po uprchlém vězni

MLADOBOLESLAVSKO - 31letý muž utekl z nestřeženého pracoviště v Benátkách nad Jizerou

Kriminalisté z Mladé Boleslavi vyhlásili pátrání po 31letém muži, který včerejšího dne 24. listopadu 2021 utekl z nestřeženého pracoviště ve firmě na adrese Tovární v Benátkách nad Jizerou a do současné doby se nevrátil.

Podrobnější informace včetně popisu naleznete ZDE.



Policisté po muži pátrají, nicméně se ho do současné doby nepodařilo nalézt, proto žádají všechny, kteří by měli jakékoliv informace či poznatky o pohybu nebo pobytu muže, aby je policistům sdělili na linku 158 nebo v pracovní dny v době od 7:30 do 15:30 na tel. číslo 974 877 330 nebo 974 877 358.



Za pomoc s pátráním děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

25. listopadu 2021

