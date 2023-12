Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nenapravitelný zloděj

MLADOBOLESLAVSKO - Odcizil i zlaté zubní můstky.

Kradl a kradl. Tak by se dalo jednoduše shrnout opakované protiprávní jednání 36letého muže, kterého policisté v minulých dnech obvinili.



Jen za období od července do začátku září měl minimálně ve 4 případech krást v obchodech s drogerií a oblečením a odcizit věci v hodnotě 13 tisíc korun.

V dalším případě se měl ten stejný muž vloupat do domu v Mladé Boleslavi, kde rozbil skleněnou výplň balkonových dveří a uvnitř odcizil dva nástěnné obrazy a soupravu stříbrných příborů v celkové hodnotě 120 tisíc korun. Jindy zase odcizil vystavený zahradní nábytek před prodejnou v Jičínské ulici v Mladé Boleslavi.

Policisté mu proto v polovině září sdělili obvinění z přečinu krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, za což mu hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

Muž se neponaučil a na policejní služebně skončil v polovině listopadu znovu. Policistům se podařilo zjistit, že na konci srpna měl ten stejný muž ve vlaku odcizit peněženku z kabelky poškozené ženy s hotovostí, platební kartou a doklady.

Dále pak na začátku listopadu ve výkupně zlata odcizil volně položené 2 kusy zlatých zubních můstků v celkové hodnotě 13 tisíc korun.

Kriminalisté následně zahájili trestní stíhání 36letého muže a obvinili jej ze spáchání přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádeže. Za uvdené skutky mu v tomto případě hrozí až 3letý trest odnětí svobody.

Na obviněného muže byl Okresním soudem v Mladé Bolelsavi vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, kam ale muž v uvedený termín nenastoupil.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

7. prosince 2023

