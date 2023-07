Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Myslete i během léta na bezpečí svého domova

Dovolená, pobyt u vody, grilování u přátel či večer na zahrádce restaurace. Chvíle krásných zážitků neodmyslitelně spojených s létem, které mají společný jmenovatel. Je jím domov bez dozoru.

Jsme uprostřed letní sezóny, a proto bychom chtěli připomenout několik základních zásad, na které je třeba myslet před odchodem či odjezdem z domova. Často pár jednoduchých kroků stačí k tomu, aby nám po návratu do bytu či domu nezůstaly místo krásných vzpomínek jen oči pro pláč.

V roce 2022 řešili policisté 1745 případů vloupání do bytů a 2528 do rodinných domů. Bez ohledu na výši způsobené škody považují oběti vloupání často za zásadní následek vloupání narušení osobního prostoru. Mnohdy by přitom stačilo opravdu málo, aby se vašemu obydlí pachatel vyhnul.

Před odchodem z domova:

Ujistěte se, že máte zavřená okna. Okna by měla být zavřená zcela, tzv. mikroventilace není bezpečnější variantou otevřeného okna. Pokud máte na okenních kličkách zámky, zamkněte je.

Pokud máte elektronické zabezpečení, zapněte ho.

Ujistěte se, že jste při odchodu zamkli. To, jestli máte zvenku tzv. kouli, neznamená, že není třeba dveře zamknout.

Nesdělujte veřejně, například na sociálních sítích, že svůj domov opouštíte.

Pokud odjíždíte na delší dobu, domluvte se s důvěryhodnou osobou (příbuzní, sousedé) na občasné kontrole vašeho domova, vybrání poštovní schránky, vyvětrání apod.

Zvažte i jiné způsoby, jak vzbudit dojem, že u vás doma stále někdo je (např. časové spínače na TV či osvětlení).

Nenechávejte na zahradě nářadí, které může zloději usnadnit vniknutí do objektu.

Uvedené informace jsou jen základními tipy, jak neponechat bezpečí domova náhodě. Mnohem více informací najdete na našich webových stránkách www.policie.cz/zabezpectese, kde jsme pro vás s našimi partnery v projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ připravili základní zásady zajištění domova před vloupáním a informace k různým možnostem zabezpečení objektů mechanickými či elektronickými prvky zabezpečení. .

Osobně si o různých možnostech zvýšení bezpečí vašeho domova, chaty, chalupy, garáže nebo zahradního domku s námi i dalšími odborníky můžete popovídat na připravovaném veletrhu For Arch, který se uskuteční ve dnech 19. – 23. 9. 2023 na Výstavišti Letňany.

Přejeme klidný a bezpečný zbytek léta.

pplk. Veronika Hodačová

odbor prevence Policejního prezidia ČR

26. 7. 2023

