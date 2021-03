Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Motorkářská sezona je tady

MLADOBOLESLAVSKO - Začátek dubna bývá ideálním časem na první motocyklovou vyjížďku.

S příchodem jara začíná motorkářům nová sezóna. Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Případný střet s vozidlem nebo pevnou překážkou končí ve valné většině těžkými zraněními nebo dokonce smrtí. Závažnost dopravních nehod motocyklistů je až šestkrát vyšší než u osobních automobilů.



1) Buďte vidět



Vidět a být viděn – tohle pravidlo platí celou sezonu, na jejím začátku ale dvojnásob. Řidiči aut si na přítomnost motorkářů v provozu musí opět zvyknout. Nepodceňte proto kvalitu motorkářského oblečení i jeho barevnost. Nebo přidejte alespoň výrazné barevné doplňky.



2) Zkontrolujte stav motocyklu



Motorka potřebuje před první jízdou péči. Zkontrolujte pneumatiky, to, zda jsou odvzdušněné brzdy a případně odmastěte brzdové kotouče. Vyrazit na první jízdu na nezkontrolovaném stroji, který stál několik měsíců v garáži, není dobrý nápad.



3) Hlavně s klidem!



Zvláště méně zkušeným motorkářům experti doporučují absolvovat před začátkem sezony kondiční jízdy. I zkušený jezdec by ale neměl zapomenout, že na silnici po zimě leží zbytky posypu, který je nebezpečný při brzdění. A než se pustíte do ostrého klopení zatáček, pořádně zahřejte pneumatiky.



MOTORKU NENÍ TAK SNADNÉ ZASTAVIT JAKO TŘEBA AUTO!



Více naleznete zde: http://www.ibesip.cz/…pdf



30. března 2021

