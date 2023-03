Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kolama dolů - učme se přežít

MLADOBOLESLAVSKO - Preventivní projekt pro motocyklisty.

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR s Asociací center bezpečné jízdy, pořádá již tradiční ročník preventivního projektu zaměřeného na vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské sezóny.

V rámci projektu proběhne 10 společných jízd s následnou bezplatnou ukázkou výcviku na daném polygonu. Přestože limit účastníků na jednu vyjížďku je stanoven na 250 motorkářů, předpokládáme, že samotných akcí na polygonech se zúčastní více zájemců.



První společná vyjížďka bude startovat 22. dubna 2023. Do realizace samotného projektu se zapojují všechna centra bezpečné jízdy v České republice.



Termíny vyjížděk, místo srazu a cílový polygon:Výjezd motorkářů proběhne vždy organizovaně z předem určeného místa za doprovodu dopravních policistů na motocyklech. Společná jízda se uskuteční na stanovené trase v rozsahu cca 80 km. Po dojetí do výcvikového centra se účastníci jízdy zapojí do připraveného programu. Společných jízd se jako v roce předešlém zúčastní i představitelé Policie ČR. Uplynulé ročníky byly hodnoceny jako zdařilé a jsme potěšeni z Vašeho pozitivního ohlasu. Věříme, že i letošní ročník bude pro Vás obohacením a povětrnostní podmínky budou pro nás v jedné stopě příznivé. Zdokonalování řidičů motocyklů je skvělou formu osvojování si základů bezpečné jízdy a procvičení si ovládání motocyklu v krizových situacích v uzavřeném prostoru polygonu.

datum jízdy místo srazu polygon 22. dubna 2023 parkoviště před hl. vchodem na brněnský okruh (pod vysokým vedením) GPS: 49.2006989N, 16.4440428E polygon Brno Circuit 29. dubna 2023 Motodrom Vysoké Mýto

GPS:49.9391203N, 16.1714689E polygon Vysoké Mýto 6. května 2023 parkoviště Zákoutí v obci Deštné v Orlických horách

GPS: 50.2994497N, 16.3724739E polygon S-Drive Hradec Králové 27. května 2023 odstavná plocha pod horou Říp v obci Rovné pod Řípem

GPS: 50.3976147N, 14.2942133E polygon Most 17. června 2023 Písek, ul. Ke Střelnici

GPS: 49.3000414N, 14.1215506E polygon Písek 8. července 2023 Fulnek,Komenského náměstí

GPS:49.7131947N, 17.9032661E polygon Libros Ostrava 15. července 2023 Malenovice, parkoviště Na Konečné (Rajská bouda)

GPS: 49.5747217N, 18.4039036E polygon polygon Třinec Steel Ring 22. července 2023 Letiště Havlíčkův Brod

GPS: 49.5956978N,15.5580558E polygon Jihlava 5. srpna 2023 Mníšek pod Brdy, ul. Pražská, sil. I/116 u BUS zastávky Závod

GPS: 49.8723736N, 14.2714361E polygon Příbram 19. srpna 2023 parkoviště fotbalový stadion Jablonec nad Nisou

GPS: 50.7160158N, 15.1628114E polygon Sosnová



Na jednotlivé jízdy se mohou účastníci hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách Policie ČR. Počet účastníků na jednu jízdu je z kapacitních důvodů limitován na maximální počet 250 účastníků. Sraz na všechny jízdy bude na předem určeném místě vždy od 10:00 hodin tak, abychom vyjeli v 11:00 hodin. Příjezd na polygon je plánován na 12:30 hodin, kde budou mít dveře otevřené i ostatní motorkáři, kteří se společné jízdy nemohli zúčastnit.







Pro vyplnění přihlašovacího formuláře je nutné se přihlásit prostřednictvím uživatelského jména: Dolu.2023 a hesla: Dolu.2023



odkaz na přihlášení: https://www.resortmv.cz/pcr/rsdp/kolamadolu/Lists/Formular/NewForm.aspx



Pozn.: Přihlásit se lze pouze v “plnohodnotném” webové prohlížeči (z důvodu "vyskakovacího" okna pro přihlášení)!

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

8. března 2023

