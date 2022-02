Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Den bezpečnějšího internetu 2022

MLADOBOLESLAVSKO - V roce 2022 připadá Den bezpečnějšího internetu na 8. 2. Také tentokrát považujeme za nezbytné využít již velmi známého mezinárodního dne k připomenutí základních bezpečnostních pravidel pohybu v prostředí internetu.

Kriminalita v online prostředí stoupá. Za rok 2021 evidujeme 9 518 skutků spadajících do kategorie kybernetické kriminality a ostatní kriminality páchané v kyberprostoru. V meziročním srovnání je to nárůst o téměř 18 %. Nejvíce zmiňovaných skutků prověřovali policisté z hlavního města Prahy a z Jihomoravského kraje.

„Počty registrovaných případů se zvyšují, ale struktura trestné činnosti v prostředí internetu se výrazně nemění,“ podotýká k vývoji kriminality v online světě vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová. „Konkrétněji se dá říci, že nejrozšířenější je stále majetková trestná činnost, velmi často v podobě různých druhů podvodů. Setkáváme se ale také s trestnými činy v oblasti poškozování a zneužití záznamu na nosiči informací či opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla, s mravnostní kriminalitou v podobě šíření nebo držení dětské pornografie, navazování kontaktu s dětmi s cílem od nich vylákat erotické materiály a v menší míře také sexuální nátlak, ale také s případy padělání platebního prostředku, porušováním autorských práv atd.,“ upřesňuje plk. Pidrmanová.

Na našich webových stránkách i sociálních sítích intenzivně prezentujeme, vysvětlujeme a varujeme. Popisujeme časté způsoby jednání, které se opakují. Radíme, jak postupovat, aby pachatelé nebyli úspěšní, i co dělat, pokud již došlo ke škodě. Často k odvrácení hrozby a následné škody stačí málo. Základem je chovat se v online prostředí stejně obezřetně jako kdekoliv v běžném životě a ve vztahu k ostatním lidem. Na ulici byste se jistě nesvlékli nebo byste nerozdávali své intimní fotky náhodným kolemjdoucím ani byste nepředali platební kartu s PIN kódem či balík peněz cizímu člověku. Anonymita internetu je jen zdánlivá!

Zcela základní pravidla pohybu v prostředí internetu jsme pro vás právě pro tento speciální den připravili do čtyř krátkých spotů. Připomeňte si, jak zabezpečit uživatelské účty, jak nepodlehnout predátorovi, jak předejít šíření intimních fotek na internetu a na co by měli myslet rodiče, než zveřejní fotky svých dětí na sítích.

Další aktivitou, do které se dnes rádi zapojíme, je odborná konference s hlavním tématem bezpečí dětí na internetu. Hlavním realizátorem konference, která se uskuteční od 12 hodin a bude možné ji živě sledovat prostřednictvím streamu, je odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a sdružení CZ.NIC.

Myslete na své bezpečí – doma, na ulici, na internetu!

pplk. Veronika Hodačová

oddělení prevence Policejního prezidia ČR

8. 2. 2022

