Další loupež objasněna

MLADOBOLESLAVSKO – Dvěma cizincům hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

V úterý 26. ledna 2021 sdělili mladoboleslavští kriminalisté obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež dvěma mužům cizí státní příslušnosti.



Ti společným jednáním v pondělí 25. ledna tohoto roku v odpoledních hodinách fyzicky napadli a následně okradli šestatřicetiletého muže v parku Na Výstavišti v Mladé Boleslavi. K incidentu došlo poté, co pachatelé společně s později přepadeným popíjeli alkohol. Po určité době útočníci muže bez varování povalili na zem a několikrát ho udeřili pěstí do oblasti hlavy. Následně mu z kapsy odcizili peněženku s osobními doklady a šátek, který měl uvázaný kolem krku.



Ve věci byl podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněných cizinců do vazby. V případě prokázání viny jim hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

28. ledna 2021

