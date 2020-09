Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Začala houbařská sezóna

MĚLNICKO - Jak se neztratit v lese.

Každým rokem v čase houbařské sezóny přichází do lesních porostů velký počet houbařů a ne všichni mívají dobrý orientační smysl. Někteří návštěvníci mnohdy s velkým zaujetím při sbírání hub sejdou z trasy a nečekaně zajdou hlouběji do lesa, kde ztratí orientaci a mnohdy nastane problém najít cestu zpět k domovu nebo ke svým zaparkovaným vozidlům.

Každoročně v tomto období dochází k případům, kdy policisté ztracené houbaře hledají. Pátrací akce jsou však poměrně složité a náročné jak personálně, tak i na použití techniky, mnohdy se jedná o rozsáhlé plochy k propátrání v nepřehledném terénu.

Doporučujeme tedy především dát o svém úmyslu vydat se houbařit někomu vědět. Dále je důležité mít u sebe plně nabitý mobilní telefon, aby mohla ztracená osoba zavolat o pomoc. Pokud se ztratíte a máte u sebe mobilní telefon,neváhejte a co nejdříve se ozvěte na tísňovou linku. Oznámení mohou učinit i příbuzní, kteří osobu postrádají. Rozhodně to nechce čekat až na dobu, kdy se začíná stmívat. V případě bloudění je nejlépe jít jedním směrem a orientovat se podle nějakého bodu v krajině. Člověk určitě narazí na nějakou lesní či polní cestu, která ho někam dovede. Rovněž doporučujeme houbařům nosit výrazně barevné oblečení, to může přilákat pozornost policistů při pátracích akcích.

Díky technickému pokroku je možné v současné době používat i lokátory osob. Jsou to poměrně malá zařízení, která se mohou umístit např. do kapsy u oblečení. Je pak možné určit přesné místo, kde se osoba nachází. Nejde však jen o houbaře, lokátory mohou mít také děti, senioři nebo obdivovatelé přírody, kterým hrozí ztráta v terénu.

Další nepříjemné chvíle můžete zažít při návratu k vozidlu. Automobil zaparkovaný na odlehlém opuštěném místě se totiž může snadno stát terčem zloděje. Čím odlehleší místo, tím větší pravděpodobnost vykradení. Vůz si také řádně zabezpečte. Zkontrolujte, zda je vozidlo řádně zamčeno a má uzavřena všechna okna. Riziko vykradení vozidla může každý člověk snížit tím, že nebude v době své nepřítomnosti nechávat v automobilu viditelně odložené cenné věci. I tady platí známé pravidlo: Auto není trezor! I zdánlivě bezcenná věc může pachatele přilákat. Škoda na poškození auta pak může být vyšší než odcizená věc.

por. Mgr. Markéta Johnová

7.9.2020

