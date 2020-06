Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vnikl do rodinného domu

MĚLNICKO – Zabezpečte si svůj majetek.

Neznámý pachatel v noci z 23. června na 24. června 2020 vnikl neuzamčenou vstupní brankou na pozemek rodinného domu ve Všetatech. Bohužel její majitelé neuzamkly dveře do domu, takže měl pachatel cestu otevřenou. Z obývacího pokoje v přízemí odcizil volně položený batoh a ze stolu peněženku s finanční hotovostí, platebními kartami a osobními doklady.

Policisté Obvodního oddělení Kostelec nad Labem nyní případ šetří jako přečin porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Pocit bezpečí je bezpochyby pro každého z nás velmi důležitý. Náš domov je bezesporu místem, které místo bezpečí symbolizuje. Představa, že se někdo cizí prochází v našem bytě, přehrabuje se v našich věcech a odchází s nimi, je asi nejhorší představou. Co vše můžeme učinit pro to, abychom podstatně snížili riziko vloupání do našich příbytků, či jiných prostor? Jednou z věcí, jak snížit riziko, abychom se nestali terčem nezvaných návštěvníků, je prevence.

Řádně zamykejte (zpětně zkontrolujte, zda jsou dveře řádně dovřené a uzamčené).

Odcházíte-li z objektu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte klíče pod rohožku ani do květináče.

Na zvonek, schránku a dveře uvádějte pouze příjmení v množném čísle, bez titulů.

O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí- větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy.

Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o vaší nepřítomnosti. Dobu vaší nepřítomnosti nesdělujte ani do telefonního záznamníku, facebooku.

Využijte elektronická zařízení, která v nepravidelných časech zapínají světla, televizi, pro zdání, že byt je obydlen.

Zajistěte přehledný prostor před objektem - dbejte na to, aby keře, stromy nezakrývaly velkou část objektu, umožňuje zlodějům pracovat ve skrytu, keře vhodně prostříhejte.

Nezapomínejte ani na dobré osvětlení před objektem, díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.

Nevystavujte zbytečně cenné předměty, nehovořte o nich, chraňte je.

Večer zatahujte závěsy, rolety, přes den je nenechávejte zatažené, v odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.

Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.

Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance.

Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různých těžko předvídatelných místech v bytě nebo si pořiďte trezor.

Označte jejich cennost, připravte si jejich soupis a nechte si je pojistit.

Poznamenejte si sériová, výrobní čísla a zvláštní označení vašich cenných předmětů, elektronických výrobků.

Cennosti si vyfotografujte, tato opatření usnadní nalezení a identifikaci předmětů v případě odcizení a ulehčí práci pojišťovně a policii.

Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí či sekačku. Ukládejte a zamykejte je do kůlny či do garáže. Udržovaná zahrada, posekaný trávník ukazuje na skutečnost, že je objekt užíván.

Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým, důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí od dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání s možností slušného zisku, různé zboží a služby. Může se jednat o „tipaře“

Stanete-li se svědkem podezřelého jednání, chování, či výskytu podezřelých osob, nebo máte podezření, že dochází k páchání trestné činnosti, nebojte se obrátit na Policii ČR nebo na městskou policii.

Několik rad co je vhodné učinit, když dojde k vloupání do objektu:

pokud zjistíte, že k vloupání došlo, do objektu nevstupujte, zavolejte Policii ČR a vyčkejte do jejich příjezdu

když už do objektu vstoupíte, např. uzavřít okna v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze jeden člen rodiny, toto učiní, na nic nesahá a vrátí se zpět

nepořádek v domě v žádném případě před příjezdem policistů neuklízejte a ani neopravujte poškozené zařízení např. okna, okenice, dveře apod., počkejte, až kriminální technik s policisty provedou ohledání

nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě a po vás je musel mít v ruce pouze pachatel, mohlo by dojít k znehodnocení nebo poškození daktyloskopických stop

na prohlídku domu a zjištění co vám bylo odcizeno nebo poškozeno bude čas, až svou práci dokončí kriminální technik, kvalitní vyhledání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem, že na místě byla konkrétní osoba

uvedená doporučení se plně vztahují i na přilehlé objekty např. kůlny, garáže, hospodářská stavení apod.

por. Mgr. Markéta Johnová

26.6.2020

