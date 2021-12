Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vánoční nákupy začínají

MĚLNICKO - Buďte obezřetní!

Rok se s rokem sešel, v obchodech se začíná objevovat vánoční zboží, a to je neklamné znamení, že přichází čas nákupů vánočních dárků. Pro tyto nákupy je příznačný shon, tlačenice, nervozita a v neposlední řadě i více peněz v peněžence, než v jiném období roku. Toto je přesně doba, na kterou čekají a která láká mnohé zloděje a podvodníky. Tito lidé se sjíždějí do míst většího soustředění osob a obratně využívají každou příležitost ke krádeži, kterou jim kdokoliv z nás poskytne. Nejlépe se cítí v tlačenicích v obchodních domech, hromadných dopravních prostředcích apod. Kromě finančních prostředků kradou vše, co mohou dále zpeněžit např. (mobilní telefony, oděvní svršky), nebo mít z ukradené věci jiný prospěch (platební karty, osobní doklady, doklady od motorových vozidel apod.). Každá krádež věcí v předvánočním období je pro naprostou většinu lidí velmi nepříjemná a stresující. Mnohdy takto okradení lidé během okamžiku přijdou o většinu peněz na dárky, na které spořili v průběhu celého roku. Jak takto okradení lidé prožívají vánoční svátky je zlodějům úplně jedno.

Každý kupující by si měl být při vstupu do obchodu vědom toho, že ho zde nečeká pouze nabízené zboží, ale mohl by na něho a jeho věci čekat člověk, který zde není za účelem nákupu, ale jeho cílem je některého z kupujících okrást o jeho věci. Při nákupu buďte proto obezřetní, mějte svoje věci neustále pod dohledem. Kabelky, tašky, batohy apod. noste uzavřené, nenechávejte je bez dozoru v nákupním vozíku v době, kdy vybíráte zboží. Myslete na to, že když vám někdo ukradne kabelku, ve které máte osobní doklady, platební kartu a další věci, kolik času strávíte tím, než si všechny tyto doklady obnovíte. Další nebezpečí je v tom, že vaše osobní doklady může někdo zneužít.

Policie ČR uvádí několik doporučení co udělat proto, abyste se nestali další obětí krádeží věcí a to nejen při vánočních nákupech:

· peněženku, osobní doklady a další cenné věci mějte neustále pod dohledem, peněženku umisťujte do vnitřní kapsy oděvu, vnitřní přihrádky kabelky nebo na dno tašky apod.

· kabelku nebo tašku neodkládejte, když ji odložíte, mějte ji neustále na očích (nákupní vozíky, zkoušecí kabinky apod.), větší obnos peněz si rozdělte na více částek a uložte je na různá místa, doklady a klíče noste pokud možno odděleně

· máte-li platební kartu, PIN uschovávejte zásadně odděleně, pokud je vám odcizena, nechte ji ihned zablokovat

· častěji si během nákupu kontrolujte, zda máte u sebe všechny věci, se kterými jste přišli do obchodu, to platí zejména o odcizených platebních kartách, protože pachatel jde k prvnímu bankomatu a snaží se peníze vybrat ještě dříve, než přijdete na to, že kartu nemáte

· při odchodu od zaparkovaného vozidla nenechávejte na sedadlech žádné věci, vše uschovejte do zavazadlového prostoru. Bunda nebo kabát zanechaný na sedačce může být mnohdy pro zloděje dostatečným důvodem k vloupání do vozidla

· buďte ostražití i při ukládání nákupu do vozidla. Zloději využívají situace a nepozorovaně vniknou do kabiny vozidla, pokud ho nezajistíte, a odcizí odloženou tašku, kabelku či bundu, zatímco ukládáte zboží. Může se také stát, že odvedou vaši pozornost např. tím, že se vás jeden bude na něco vyptávat a druhý mezitím prohledá vaše vozidlo

· při cestování hromadnou dopravou dávejte na své věci obzvláště pozor. Při čekání na zastávce či nástupišti zkontrolujte uzavření tašek, kabelek a kapes. Nastupování a vystupování z dopravních prostředků bývá velmi často využíváno k okradení

Ochrana osobního majetku je věcí každého z nás. Pokud chcete udělat vánočními dárky radost sobě a svým blízkým a ne zlodějům, snažte se dodržovat uvedená doporučení Policie ČR. Buďte v této době tak trochu paranoidní a častěji kontrolujte své věci a cennosti, které nosíte při sobě, nedávejte příležitost zlodějům.

por. Mgr. Markéta Johnová

7.12.2021

vytisknout e-mailem