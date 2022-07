Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Únava za volantem je velmi nebezpečná

MĚLNICKO - Jak předejít únavě?

Během prázdnin poměrně dost času trávíme za volantem. Ať už se jedná o cestu do zahraničí, na dovolenou, nebo na výlet po České republice. Samotné řízení vozidla je poměrně monotónní činností a ačkoli to zní nepravděpodobně, tělo v jedné pozici se unaví mnohem více než se zdá. Když si k dlouhé cestě připočítáte letní teploty, tak si řidič může být jistý, že únava a opsalost se dříve nebo později dostaví. Jízda v noci je lákavá volba, kdy se vyhnete dopravním komplikacím a vysokým teplotám, ale myslete na to, že si narušujete svůj pravidelný denní cyklus. Důležité je stav únavy a ospalosti nepodceňovat. Zastavte na nejbližším odpočívadle, zacvičte si, protáhněte se. Krátkou rozcvičkou ztratíme maximálně 10 až 20 min. Zásadně se nestažte o povzbuzení kouřením či jinými medikamenty. Pozor také na poslech monotónní, příliž hlasité hudby. Lepší variantou je poslouchat pořady, které povzbudí vaši pozornost.

Jak vyzrát nad únavou a a šťastně překonat dlouhou vzdálenost za volantem?

Při delších jízdách si každé dvě hodiny naplánujte minimálně 15 minut přestávku.

Nedostatek odpočinku se projeví zhoršením soustředěnosti a prodloužením reakční doby.

Pozor na dobu mezi 2. a 4. hodinou ranní i odpolední.

Nejezte tučná jídla před jízdou a během jízdy, vyvolávají ospalost a únavu.

Zajistěte si dostatečný přísun tekutin.

Některé léky snižují pozornost a zvyšují únavu, vždy si podrobně prostudujte příbalový leták.

Únavu neodstraníte otevřením okna ani zvýšením hlasitosti rádia.

Spolujezdec by měl pomáhat při navigaci, nikoli spát. Spánek je stejně nakažlivý jako zívání.

vytisknout e-mailem