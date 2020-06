Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Srážky se zvěří

MĚLNICKO - Za první pololetí letošního roku řešili mělničtí dopravní policisté 127 případů nehod se zvěří.

Poslední nehoda se odehrála v pondělí 29. června 2020 krátce před 22. hodinou na silnici I. třídy v katastru obce Medonosy. Pod kola vběhla daněla řidičce osobního vozidla Ford. Ta již nestihla zareagovat a došlo ke středu. Zvěř zůstala usmrcena na místě.

Řidiči by se měli plně věnovat řízení a být při jízdě obezřetní. Nejlepším preventivním opatřením před srážkou se zvěří je nízká rychlost jízdy, tím vzniklá prostor pro včasnou reakci. Pokud motorista spatří zvěř včas, měl by sešlápnout brzdový pedál a použít výstražné zvukové znamení. Jestliže již nejde srážce nijak zabránit, potom je nutné intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný, hrozí např. přejetí do protisměru, čelní náraz do protijedoucího automobilu nebo náraz do stromu u silnice.

Rady, jak postupovat, když dojde ke srážce se zvěří:

V případě, že dojde ke srážce se zvěří, tedy poškození majetku další osoby, na místo dopravní nehody je třeba přivolat policii. Policisté po oznámení vyrozumí majitele či správce honitby, který je povinen si na místě zvěř zajistit na vlastní náklady. V případě, že zvěř po střetu z místa nehody uteče, policisté i v tomto případě vyrozumí majitele či správce honitby, že došlo k nehodě a s největší pravděpodobností ke zranění zvířete. Policisté střet se zvěří zadokumentují a řidiči předají protokol o dopravní nehodě.

Rozhodně nesmí řidič z místa kolize zvíře odvážet, protože by jeho jednání mohlo být vyhodnoceno jako pytláctví.

por. Mgr. Markéta Johnová

30.6.2020

