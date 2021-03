Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řídil, ačkoliv to měl zakázané

MĚLNICKO - Za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí až dva roky za mřížemi.

Policisté oddělení hlídkové služby prováděli dne 9. března 2021 v odpoledních hodinách dohled nad bezpečností silničního provozu. V Neratovicích kontrolovali třicetiletého řidiče osobního vozidla Ford Fokus, který jel ulicí Dr. E. Beneše do ulice Kojetická - Bezejmenná. Provedenou lustrací policisté zjistili, že muž má vysloven platný zákaz řízení pro všechny skupiny motorových vozidel, a to až do konce prosince 2021.

Převezli ho na policejní služebnu, kde mu po provedení všech potřebných úkonů kolegové z Obvodního oddělení Neratovice sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za mřížemi může skončit až na dvě léta.

por. Mgr. Markéta Johnová

11.3.2021

