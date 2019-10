Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Projekt „Přes bariéry s policií“

MĚLNICKO – Sportovně charitativní akce se zúčastnili studenti ze středních škol v Kralupech nad Vltavou a Neratovic.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, nadací Konto Bariery a spolkem Bezpečná společnost připravilo sportovně charitativní akci s názvem „Přes bariéry s policií“.

Studenti maturitních ročníků středních škol a středních odborných učilišť s maturitou mají možnost vyzkoušet si pod vedením instruktorů Školního policejního střediska testy fyzické způsobilosti potřebné pro přijetí k policii. Generální partner za účastníky zaplatí „startovné“, které se následně dostane prostřednictvím nadace Konto Bariéry vybrané osobě, která pomoc potřebuje. Naší snahou je vybrat co nejvyšší finanční obnos pro vybranou osobu, která je hendikepována.

V pátek 27. září 2019 se do sportovně charitativní akce, bohužel jako jediná škola v Kralupech nad Vltavou, zapojila Střední odborná škola a střední odborné učiliště . Studenti státního středního odborného učiliště čtyřletých oborů, které se zaměřuje na výpočetní techniku v chemii, informační technologie, chemik - operátor a mechanik elektrotechnik vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost a podpořili svou účastí hendikepovaného Pavla.

V pondělí 30. září 2019 akce proběhla v Neratovicích za účasti studentů místního gymnázia a Střední odborné školy Neratovice.

Během školního roku 2018/2019 tento projekt probíhal v 70 středních školách Středočeského kraje. Do akce se zapojilo více jak 1700 studentů maturitních ročníků.

Naší snahou je, aby mladá, nastupující generace získala ke sportu opět kladný vztah a nebyla lhostejná k těm, kteří to potřebují. Díky každé takové společné aktivitě se nám může lépe dařit překonávat bariéry.

V tomto pololetí pomáháme Pavlovi. Tady je jeho příběh:

Pavel od dětství velmi rád sportuje. Nejprve ho zajímaly bojové sporty, později se začal věnovat i motokrosu. Začínal jezdit na polních cestách a již v deseti letech závodil na svém prvním stroji Yamaha 85. Závodil také pod licencí AČR-MOTUL CUP, kdy v roce 2018 vybojoval pěkné druhé místo a to dokonce ve dvou prestižních seriálech. Při posledním závodě v Jiníně u Strakonic měl ale ošklivý pád, po kterém následoval rychlý převoz vrtulníkem do FN Motol v Praze, kde se musel podrobit operaci krční páteře. Další operaci musel podstoupit kvůli tomu, aby došlo ke správnému držení hlavy. V současné době se Pavel vrátil z Rehabilitačního ústavu Kladruby a čeká ho největší životní závod – znovu se postavit na vlastní nohy. Pavel pevně věří, že i tento závod sám se sebou vyhraje, protože si život bez sportu nedovede představit. Aby se mu to ale podařilo, musí pravidelně cvičit. Finanční podporu potřebuje na rehabilitace a rehabilitační přístroj, který napodobuje chůzi.

Studenti, kteří splní čtyři sportovní disciplíny a dosáhnou stanoveného počtu bodů, obdrží osvědčení. V případě zájmu stát se policistou, nemusí již tito studenti absolvovat fyzické testy, nutné pro přijetí do služebního poměru Policie ČR, neboť jim do konce září 2020 platí právě zmiňované osvědčení.

Záštitu nad akcí převzala hejtmanka Středočeského kraje, která také ocení nejlepších pět sportovců celého projektu.

por. Mgr. Markéta Johnová

4.10.2019

