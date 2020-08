Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Příprava je důležitá

MĚLNICKO – Výcvik služebních psů přináší své ovoce.

Již zhruba dva měsíce umožňuje majitel střelnice Mělník - Chloumek policistům skupiny základních kynologických činností Mělník výcvik služebních psů v objektu, který provozuje. Policisté v různých budovách i na travnatých plochách zdokonalují činnost psů a získávají pro ně tak potřebné další zkušenosti. Tato příprava je velmi důležitá pro samotný výkon služby.

Obdobné výcviky probíhají pravidelně nejen v budovách, objektech, ale i například v lese, v polích, otevřených prostorech. Psovodi zdokonalují psy k vyhledávání pachatelů, zastavení útoku, trénují tzv. vyštěkávání, což je označení osoby štěkáním a mnoho dalších činností, které ve službě potřebují.

Natrénované zkušenosti psi uplatní v praxi. Dokladem toho je právě uplynulý měsíc červenec, který byl pro ně pracovně velmi úspěšný.

Během července se služebním psům pod vedením jejich psovodů podařilo vypátrat několik osob a předmětů, které následně policistům pomohou při objasnění případů trestné činnosti. Hned 1. července 2020 byl služební pes přivolán do Neratovic, kde došlo k vloupání do objektu. Zhruba po 200 metrech sledování stopy pes označil podezřelou osobu spící ve vozidle. Stejný pes, fena Vanna, nalezla během další své služby, o tři dny později, pohřešovanou osobu v Kralupech nad Vltavou. Nemocný senior odešel z domova, do podvečerních hodin se nevrátil, a tak rodina z obavy o jeho život požádala o pomoc policii.

Další úspěšné vypátrání osoby má na svém kontě 23. července 2020 Orna s psovodkou Petrou v obci Líbeznice na Praze východ.

Hned následující den použili policisté Ornu v Dolních Beřkovicích k prohledávání jednoho z místních objektů. Po náročném prohledávání označila muže, který byl ukrytý ve výšce několika metrů. Muže po provedení všech potřebných úkonů policisté převezli do věznice, kde měl už dávno být, ale sám do výkonu trestu odnětí svobody nenastoupil a vězení se vyhýbal.

O dva dny později, 26. července 2020 velmi dobrou práci odvedl další člen týmu, Gato, který nalezl hledaný předmět, jenž pomůže kolegům při objasnění trestné činnosti.

por. Mgr. Mrkéta Johnová

26.8.2020

