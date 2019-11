Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Odcizená jízdní kola

MĚLNICKO – Pomozte s pátráním.

Policisté Obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou pátrají po dosud neznámém pachateli, který v době od 03.11.2019 od 12:00 hodin do 08.11.2019 do 19:00 hodin v Kralupech nad Vltavou v ulici V Zátiší přelezl vstupní dveře do sklepní kóje v kolárně panelového domu, odkud odcizil horské jízdní kolo. Majiteli způsobil škodu ve výši 14.500.-Kč

Pachatel je nyní podezřelý z trestného činu krádež. Za mřížemi může skončit až na dvě léta.

Pokud máte jakékoliv informace k uvedenému případu, sdělte je prosím neprodleně policistům Obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou osobně na jejich služebně nebo na telefonním čísle 974876710. Volat můžete také na bezplatnou linku 158.

Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

Sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy.

Přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte.

V místnosti, která slouží jako úschovna kol, zabudujte stojan, nebo jiný systém zajištění, ke kterému se budou kola a další vybavení napevno připevňovat.

Máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice.

Domluvte se se všemi obyvateli domu na řádném uzamykání všech vstupních dveří do domu a nevpouštějte do objektu cizí osoby.

Po dalších odcizených jízdních kolech pátrají policisté z Obvodního oddělení Kostelec nad Labem. Neznámý pachatel v době od 10.11.2019 17:00 hodin do 14.11.2019 16:20 hodin v obci Tišice-Chrást, v ulici na Ladech překonal oplocení. Dostal se na pozemek, kde vypáčil petlici u zahradního domku u rodinného domu, a odcizil dvě horská jízdní kola. Škoda se vyšplhala na téměř 8 000,- Kč.

Pachatel je podezřelý v tomto případě ze dvou trestných činů, z porušování domovní svobody a krádež. Hrozí mu trest odnětí svobody až na tři léta.

I v tomto případě by kostelečtí policisté přivítali informace k případu osobně na jejich služebně nebo na telefonním čísle 974 876 720. Použít můžete i linku 158.

Děkujeme za spolupráci

por. Mgr. Markéta Johnová

18.11.2019

