Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Objasněná loupež

MĚLNICKO - Sedmadvacetiletý muž v podmínce skončil ve vazební věznici.

Mělničtí kriminalisté velice rychle objasnili loupež, kterou měl spáchat 27letý muž na o rok starším muži v ulici Sportovní v Mělníku 2. prosince 2023.

K poškozenému měl útočník zezadu přistoupit a udeřit ho do hlavy tak, že poškozený spadnul na zem. Potom mu ještě nastříkal pepřový sprej do obličeje a stáhnul mu bundu, ve které měl nejen doklady a peníze, ale také platební kartu a mobil. S bundou a zmíněními věci pak útočník z místa odešel a poškozený utekl a nechal se ošetřit v nemocnici.

Kriminalisté hned další den podezřelého dopadli a obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže, za to mu teď hrozí až 10letý trest odnětí svobody. S ohledem na to, že za násilnou trestnou činnost byl obviněný muž v podmínce, putoval záhy do vazební věznice.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

6. prosince 2023

