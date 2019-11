Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nenastoupil do vězení

MĚLNICKO – Byl eskortován policisty.

Policisté Obvodního oddělení Neratovice vypátrali šestadvacetiletého muže, na kterého Okresní soud v Mělníku vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Výkon trestu měl nastoupit do poloviny října letošního roku. V neděli 17. listopadu 2019 ve večerních hodinách po provedení všech potřebných úkonů byl do věznice dovezen policejní hlídkou.

Odsouzený je nyní navíc podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což si může pobyt za mřížemi ještě prodloužit.

por. Mgr. Markéta Johnová

18.11.2019

