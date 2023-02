Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Loupežné přepadení herny

MĚLNICKO - Až 10letý trest hrozí 29letému muži.

Jen necelé dva dny trvalo mělnickým kriminalistům dopadení pachatele loupežného přepadení herny v Mělníku.

K incidentu došlo 29. ledna 2023 před půlnocí v Mělníku, kam přišel maskovaný muž. Ten zahalen kapucí a zakryt maskou s lebkou vešel do prostor herny a se zbraní v ruce požadoval po obsluze vydání finanční hotovosti. Žena ve strachu o svůj život peníze pachateli vydala, a to ve výši 7 tisíc korun. Muž pak s lupem z herny utekl.

Kriminalistům se nejprve podařilo vypátrat vyhozené oblečení a masku, kterou pachatel nedaleko místa činu vyhodil a za necelé dva dny i podezřelého 29letého muže. Ten se policistům ke všemu doznal. Pistole byla atrapa, kterou si před skutkem vypůjčil od své známé.

Odcizené finance prohrál v další nedaleké herně a z lupu mu tedy nezbylo nic.

Kriminalisté z Mělníka 29letého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za což mu hrozí v případě prokázání viny až 10 let trestu odnětí svobody.

Policisté také podali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval, ale soudce obviněného do vazby neposlal, proto je trestní stíhání vedeno na svobodě.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

8. února 2023

