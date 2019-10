Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádež jízdního kola objasněna

MĚLNICKO – Odcizenými klíči se dostal do kolárny.

Osmadvacetiletý muž odcizil začátkem září 2019 krátce před 7. hodinou ránou v jednom z panelových domů v Mělníku svazek klíčů zastrčený v zámku u dveří do kolárny. Ty si ponechal a následující den v noci se do paneláku vrátil. Otevřel neuzamčené hlavní dveře, vstoupil do přízemí a pomocí odcizených klíčů si odemkl dveře do kolárny. Zde se mu zalíbilo horské kolo, které ukradl.

Způsobil škodu celkem ve výši téměř 4 000,- Kč. Svého jednání se dopustil i přes to, že byl v posledních třech letech za obdobné skutky pravomocně odsouzen a potrestán.

Policisté Obvodního oddělení Mělník mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádež. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Mgr. Markéta Johnová

17.10.2019

vytisknout e-mailem