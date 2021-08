Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Konec prázdnin, škola začíná

MĚLNICKO - Období konce prázdnin a začátku nového školního roku bývá pro děti obecně spojen se zvýšenými riziky.

V souvislosti se začátkem školního roku se také letos policisté Územního odboru Mělník zaměří zvýšeným dozorem nejen na silniční provoz, ale ve spolupráci s městskými strážníky dohlédnou i na školáky při jejich cestě do školy. V prvním poprázdninovém týdnu budou zejména v ranních hodinách přítomni na předem vytipovaných, nejvíce frekventovaných přechodech pro chodce, aby tady na děti preventivně působili.

Období konce prázdnin a začátku nového školního roku bývá pro děti obecně spojen se zvýšenými riziky. Při cestě do školy a zpět bývají ještě často duchem jinde a na základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu mnohdy zapomínají. Také proto je na jejich rodičích, aby je včas adekvátně poučili o možných úskalích a vysvětlili jim vše potřebné. Pokud bude dítě do školy chodit samo, je vhodné, aby s ním trasu nejprve několikrát prošli a ujistili se tak, že je na vše řádně připraveno. Zároveň je dobré, aby děti vybavili i základními reflexními prvky, ať už na oblečení nebo třeba na aktovce, a zvýšili tak jejich bezpečnost. Zodpovědnost je ale i na řidičích motorových vozidel, kteří by zejména v blízkosti škol, autobusových zastávek a dalších míst, kde se pohybují chodci, měli při řízení zachovávat zvýšenou pozornost, bedlivě sledovat dění kolem sebe a dodržovat stanovenou rychlost a další pravidla silničního provozu.



Několik rad týkajících se bezpečné cesty do školy.

Rodiče, kteří doprovázejí své ratolesti do školy či školky, vycházejte z domu včas. Nezapomeňte, že Vaše chování se stává vzorovým chováním pro Vaše děti. Pokud budete ve spěchu přebíhat silnici, je vysoká pravděpodobnost, že toto učiní i Vaše děti.

Snažte se dětem vštípit několik zásad.

Silnice je nebezpečná.

Přecházej na místě, které je bezpečné. V místě, kde je dobře vidět na obě příjezdové strany. Nejbezpečnější je přechod pro chodce-zebra.

Pokud je přechod vybaven semaforem pro chodce, vždy se řiď jeho pokyny.

Před vstupem do silnice se musíš rozhlédnout a to VŽDY, i když svítí zelený panáček.

Nezapomeň auto zleva je ti nejblíž, proto se musíš podívat na toto stranu jako první, pak na druhou a znovu zkontroluj , zda se zleva neblíží vozidlo.

Přes silnici nepřebíhej. Přecházej rovně (nejkratší cestou) a rychle, ale neběhej.

Apelujeme také na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a byli obezřetní zejména v blízkosti škol, autobusových zastávek a dalších míst, kde se pohybují chodci. Díky své obezřetnosti můžete zabránit neštěstí.

por. Mgr. Markéta Johnová

30.8.2021

