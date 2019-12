Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Havaroval pod vlivem alkoholu

MĚLNICKO – Nadýchal téměř 3,5 promile alkoholu. Ve vozidle s ním cestovali dvě dospělé osoby a jedna nezletilá.

V neděli 1. prosince 2019 byli dopravní policisté přivoláni k havárii osobního vozidla Renault v katastru obce Kralupy nad Vltavou. Před 17. hodinou jel třiačtyřicetiletý řidič směrem od obce Otvovice na Kralupy nad Vltavou. V mírně levotočivé zatáčce nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do několika betonových patníků.

Policisté u něj po nehodě provedli dechovou zkoušku, aby vyloučili požití alkoholu před jízdou. Velkým překvapením pro ně byla hodnota, která se na přístroji objevila. Muž nadýchal opakovaně téměř 3,5 promile alkoholu. S naměřenými hodnotami souhlasil, přiznal, že před jízdou pil. Policisté mu na místě zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičské oprávnění.

Při nehodě naštěstí nedošlo ke zranění ani řidiče ani ostatních spolucestujících, mezi kterými byla i nezletilá osoba.

Řidič je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vzhledem k tomu, že způsobil dopravní nehodu, hrozí mu trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbání se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.

Člověk pod vlivem si více věří a jeho rozjařenost a sebevědomí mají za následek, že více riskuje, jede rychleji, rozpálí to na rovince, řeže zatáčky a prostě si to užívá. Má pocit, že mu řízení perfektně jde a je z toho v euforii. Možná nebezpečí si nepřipouští, jeho zábrany padly. Zkreslené vnímání si neuvědomuje, připadá si „normálně“, resp. mnohem lépe a schopněji, než normálně.

Bohužel ale jeho tělo ani mysl nefungují stejně jako za střízliva. Stává se, že chybně šlápne, jeho pohyby volantem mohou být neadekvátní situaci, špatně odhadne vzdálenost či přiměřenou rychlost vzhledem k terénu a navíc nevnímá plně, co se kolem děje (tunelové vidění).

V případě nenadálé události reaguje přehnanou silou (dupne na brzdu příliš zhurta, strhne volant), avšak mnohem později, než střízlivý řidič.

To všechno dohromady i samostatně může mít naprosto fatální následky!

Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu a tak trochu předvídat jejich chování. Počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty, kterým je úplně jedno, že zrovna jedu. A opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali.

por. Mgr. Markéta Johnová

3.12.2019

