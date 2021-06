Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Evropský den proti vloupání 2021

MĚLNICKO - Základní pravidla zabezpečení objektů.

Po více jak roce se všichni pomalu začínáme vracet do „normálního“ života. S postupným rozvolňováním, kdy s radostí začínáme opět navštěvovat kulturní zařízení, společenské a sportovní akce, cestujeme a méně se zdržujeme doma, získávají zloději větší příležitost nezvaně navštívit naše obydlí. Přestože si svůj majetek chráníme celoročně, pojďme si v Evropském dni proti vloupání do obydlí, který letos připadá na středu 16. června, připomenout základní pravidla zabezpečení objektů.

Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená. K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty. „Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk odejde z domova jen na moment pro něco do obchodu, nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné si návyk zamykání osvojit a zautomatizovat, protože samotné překonání obyčejných nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních nezamčených dveří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund“, apeluje na důležitost základního zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Přestože v období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 evidujeme nižší počet případů vloupání do bytů (r. 2021 – 466 případů, stejné období r. 2020 – 687 případů) či rodinných domů (r. 2021 – 667 případů, stejné období r. 2020 – 763 případů) než za stejné období v roce předchozím, doporučujeme obezřetnost a důkladnou přípravu na zabezpečení obydlí zejména před odjezdem na letní dovolené.

Evropský den proti vloupání letos doprovází v členských státech Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí“. Nadále se bude zmiňovaný den prezentovat také sloganem z předchozích kampaní: „Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra“. „Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá, a nejinak je tomu i v ČR, tak tato trestná činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, že na zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak i toho, že jste si odskočili třeba jen do restaurace nebo na nákup. A že zabezpečení je nejen o technických opatřeních, ale zejména o našem běžném chování a zvycích“, říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Základní poselství kampaně i související rady a doporučení budou na regionální úrovni šířeny například prostřednictvím knihoven či specializovaných prodejen (zámečnictví apod.), ale i ve spolupráci s regionálními médii či správami měst a obcí. Pokud to umožní epidemiologická situace, budou policejní preventisté informovat o problematice zabezpečení také na terénních akcích.

Rady a doporučení

Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě. Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům. Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.). Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.

Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.

Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy …) a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu vašeho domova a soukromí.

Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení svých objektů je pro všechny zájemce k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ (zdarma ke stažení) nebo na webových stránkách www.stopvloupani.cz.

15. 6. 2021

