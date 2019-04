Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dožij se dvaceti

MĚLNICKO -Studenti Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Neratovicích absolvovali včera 3. dubna 2019 praktickou část projektu „Dožij se dvaceti“.

Autorem a realizátorem projektu je nadační fond Kolečko, který se kromě materiální podpory dětských traumatologických center dlouhodobě a systematicky věnuje prevenci úrazů v silničním provozu.

V teoretickém bloku se studenti koncem loňského roku setkali s lektory prevence, vyslechli si i životní příběh člověka, který má za sebou velmi vážnou dopravní nehodu.

Praktická část nabídla účastníkům semináře jedinečnou zkušenost v podobě simulace opilosti a účinků drog pomocí tzv. alkoholových a drogových brýlí. Odborník na slovo vzatý jim ukázal přímo na přistaveném autě bezpečnostní prvky vozu a naučil je správně se připoutat a nastavit sedačku, volant a další, před jízdou tak, aby bezpečnostní prvky ve vozidle byly co nejúčinější. Zkouškou ohněm byla pro všechny simulace vážné dopravní nehody ve spolupráci se záchranáři a lektorem psychosociální pomoci, při které mohli uplatnit vědomosti nabyté v teroretické části. Dobrovolná dechová zkouška na přítomnost alkoholu dopadla pro všechny dobře, velkou část studentů zaskočily podrobné informace o odbourávání nepovolených látek a jejich vlivu na reakce řidiče.

Kdo by se nechtěl dožít dvaceti? Vypadá to jako hloupá otázka. Ale když si pročítáte statistiky dopravních nehod, vypadá to spíš tak, že hodně mladých lidí s řidičákem vonícím novotou touží zemřít „hrdinskou“ smrtí v troskách auta. A bohužel málokdy v tom jedou sami. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že zhruba 20% dopravních nehod v celé Evropské unii způsobí a z 30% jejich oběti tvoří mladí lidé ve věku 15 – 30 let. Ani Česká republika bohužel nemůže nabídnout povzbudivější data. Například v roce 2014 zemřelo při dopravních nehodách 101 osob (z celkového počtu 629 mrtvých) ve věku od 15 do 24 let, polovině z nich nebylo víc než 20 let. Projekt nadačního fondu Kolečko se zaměřuje právě na rizikovou skupinu mladých adeptů nebo čerstvých držitelů řidičského oprávnění, ale samozřejmě i na jejich potencionální spolujezdce nebo účastníky silničního provozu v jakékoliv roli. Cílem projektu je snížit riziko nebezpečného chování mladých lidí na silnicích, snížit nebezpečí vážné nehody a následků a v neposlední řadě dodat odvahu pomoci druhým v kritických situacích.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí P ČR Mělník

4.4.2019

