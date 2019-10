Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravka včera a dnes

MĚLNICKO - Unikátní preventivní projekt se chýlí ke svému konci.

V mělnickém regionálním muzeu v souvislosti s výstavou Dopravka včera a dnes probíhají projekty pro školy zaměřené na dopravní výchovu. Cílovou skupinou jsou zejména děti z prvního až třetího ročníku základních škol a také děti z mateřských škol.



Realizátorský tým pro děti připravil modelové situace, správné přecházení, používání reflexních prvků, správné poutání v dětských autosedačkách a sedačkách vůbec, nácvik simulace tísňového volání, atd. Dostatek prostoru je i na využití herní zóny s dopravními značkami, světelnými semafory a přechodem.

Lektory programů jsou policisté, strážníci, koordinátorka prevence kriminality města Mělník a muzejní pedagožka.

Ve středu 9. října 2019 se program konal také pro veřejnost. Toho využili například mělničtí skauti.

Projekty budou v mělnickém muzeu probíhat do 25. října. Pro veřejnost je pak výstava s hernou, která se koná při příležitosti stého výročí založení dopravní policie, otevřena ve všední dny (kromě pondělí) od 13 do 17 hodin, v sobotu a neděli potom od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.



Prevence trochu jinak

Spolu s probíhající výstavou Dopravka včera a dnes probíhá ve vstupních prostorách mělnického muzea výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník.

Žáci představili kreativním způsobem své vidění v rámci tématu bezpečnosti silničního provozu a i oni svými obrázky reagují na 100 let působení dopravní policie u nás.

Výstava je součástí policejního cyklu Prevence trochu jinak, který je zaměřen právě na bezpečnou dopravu. Pro návštěvníky bude otevřena až do 10. listopadu 2019.

více o preventivním projektu Dopravka včera a dnes naleznete na: https://www.policie.cz/clanek/dopravka-vcera-a-dnes.aspx

por. Mgr. Markéta Johnová

23.10.2019



