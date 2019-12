Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další krádež objasněna

MĚLNICKO – Vloupání do rodinného domu v Hoření Vinici má na svědomí pachatel série vloupání na Mělnicku.

Do rodinného domu se vloupal v době od září do října letošního roku. Vypáčil pootevřené větrací okno v koupelně, vnikl do obytných prostor a odcizil šperky a elektroniku v hodnotě 40 000,- Kč.

Svým jednáním se dopustil trestného činu krádež vloupáním a porušování domovní svobody. K činu se policistům doznal.

Vzhledem k tomu, že dvaadvacetiletého muže kriminalisté již před časem obvinili z vloupání do 17 objektů na Mělnicku, tráví nyní čas ve vazební věznici.

více naleznete na: https://www.policie.cz/clanek/or-melnik-zpravodajstvi-kradeze-vloupanim-objasneny.aspx

por. Mgr. Markéta Johnová

11.12.2019

