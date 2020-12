Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečný nákup

MĚLNICKO - Prevence se vyplatí

Rok se s rokem sešel, v obchodech se začíná objevovat vánoční zboží, a to je neklamné znamení, že přichází čas nákupů vánočních dárků. Pro tyto nákupy je příznačný shon, tlačenice, nervozita a v neposlední řadě i více peněz v peněžence, než v jiném období roku. Toto je přesně doba, na kterou čekají a která láká mnohé zloděje a podvodníky. Tito lidé se sjíždějí do míst většího soustředění osob a obratně využívají každou příležitost ke krádeži, kterou jim kdokoliv z nás poskytne. Nejlépe se cítí v tlačenicích v obchodních domech, hromadných dopravních prostředcích apod. Kromě finančních prostředků kradou vše, co mohou dále zpeněžit např. (mobilní telefony, oděvní svršky), nebo mít z ukradené věci jiný prospěch (platební karty, osobní doklady, doklady od motorových vozidel apod.). Každá krádež věcí v předvánočním období je pro naprostou většinu lidí velmi nepříjemná a stresující. Mnohdy takto okradení lidé během okamžiku přijdou o většinu peněz na dárky, na které spořili v průběhu celého roku. Jak takto okradení lidé prožívají vánoční svátky je zlodějům úplně jedno.

Policisté Územního odboru Mělník budou provádět i letos akce směřující k odhalení pachatelů kapesních krádeží a krádeží zboží v obchodech.

V rámci Programu prevence kriminality města Mělníka pak od 4. prosince každý pátek a sobotu můžete potkat v ulicích hlídky složené z policistů Obvodního oddělení Mělník a strážníků městské policie, které vás budou upozorňovat na nebezpečí kapesních krádeží na trzích, v obchodech a riziko vykradení Vašeho vozu odstaveného na parkovišti před nákupním centrem. A jelikož nadešla doba rozdávání dárků, i policisté a strážníci budou mít pro pozorné občany připraveny drobné dárky, které mohou být užitečnou pomůckou nakupujícím i řidičům.

Každý kupující by si měl být při vstupu do obchodu vědom toho, že ho zde nečeká pouze nabízené zboží, ale mohl by na něho a jeho věci čekat člověk, který zde není za účelem nákupu, ale jeho cílem je některého z kupujících okrást o jeho věci. Při nákupu buďte proto obezřetní, mějte svoje věci neustále pod dohledem. Kabelky, tašky, batohy apod. noste uzavřené, nenechávejte je bez dozoru v nákupním vozíku v době, kdy vybíráte zboží. Myslete na to, že když vám někdo ukradne kabelku, ve které máte osobní doklady, platební kartu a další věci, kolik času strávíte tím, než si všechny tyto doklady obnovíte. Další nebezpečí je v tom, že vaše osobní doklady může někdo zneužít.

Policie ČR uvádí několik doporučení co udělat proto, abyste se nestali další obětí krádeží věcí a to nejen při vánočních nákupech:

· peněženku, osobní doklady a další cenné věci mějte neustále pod dohledem, peněženku umisťujte do vnitřní kapsy oděvu, vnitřní přihrádky kabelky nebo na dno tašky apod.

· kabelku nebo tašku neodkládejte, když ji odložíte, mějte ji neustále na očích (nákupní vozíky, zkoušecí kabinky apod.), větší obnos peněz si rozdělte na více částek a uložte je na různá místa, doklady a klíče noste pokud možno odděleně

· máte-li platební kartu, PIN uschovávejte zásadně odděleně, pokud je vám odcizena, nechte ji ihned zablokovat

· častěji si během nákupu kontrolujte, zda máte u sebe všechny věci, se kterými jste přišli do obchodu, to platí zejména o odcizených platebních kartách, protože pachatel jde k prvnímu bankomatu a snaží se peníze vybrat ještě dříve, než přijdete na to, že kartu nemáte

· při odchodu od zaparkovaného vozidla nenechávejte na sedadlech žádné věci, vše uschovejte do zavazadlového prostoru. Bunda nebo kabát zanechaný na sedačce může být mnohdy pro zloděje dostatečným důvodem k vloupání do vozidla

· buďte ostražití i při ukládání nákupu do vozidla. Zloději využívají situace a nepozorovaně vniknou do kabiny vozidla, pokud ho nezajistíte, a odcizí odloženou tašku, kabelku či bundu, zatímco ukládáte zboží. Může se také stát, že odvedou vaši pozornost např. tím, že se vás jeden bude na něco vyptávat a druhý mezitím prohledá vaše vozidlo

· při cestování hromadnou dopravou dávejte na své věci obzvláště pozor. Při čekání na zastávce či nástupišti zkontrolujte uzavření tašek, kabelek a kapes. Nastupování a vystupování z dopravních prostředků bývá velmi často využíváno k okradení

Ochrana osobního majetku je věcí každého z nás. Pokud chcete udělat vánočními dárky radost sobě a svým blízkým a ne zlodějům, snažte se dodržovat uvedená doporučení Policie ČR. Buďte v této době tak trochu paranoidní a častěji kontrolujte své věci a cennosti, které nosíte při sobě a nedávejte příležitost zlodějům.

Aktuální situace spojená s nákazou nemocí COVID-19 ve velké míře přesunula tradiční nakupování v nákupních centrech na internet. Nakupování ve virtuálním prostředí má své výhody, ale také nevýhody.

Nakupování na internetu

K výhodám neodmyslitelně patří, že nemusíme být fyzicky přítomní v prodejnách. To souvisí s pohodlím a s časovou nezávislostí. Skrz internet můžeme nakupovat, kdy se nám jen zachce. Máme tedy prostor 24 hodin denně.

Velikou nevýhodou pro nakupující je anonymita některých prodejců a hrozba v podobě neověřených bazarů nebo inzertních serverech.

V online prostředí nevystupují pouze nakupující, ale také ,,prodejci“, kteří se pouze za věrohodné osoby vydávají. Jsou to totiž podvodníci využívající důvěřivosti lidí, kteří na internetu pořizují různé produkty nebo služby. Podvodníci ve virtuálním prostředí páchají trestnou činnost – kyberkriminalitu.

Podvodné aktivity na internetu jsou nejčastějším druhem kyberkriminality, proto je třeba, abychom při nákupech na internetu byli velice obezřetní.

Jedná se například o prodej neexistujícího zboží. Kupující poté marně čeká na zboží, které nikdy nepřijde. Pokud jsme si pro svůj nákup vybrali zboží nebo služby na e-shopu, je na místě si předem přečíst recenze. Podvodné e-shopy zpravidla nabízejí zboží za velice nízké ceny a většinou jen jednu možnost platby. Podobně postupují podvodníci na poli inzerátů (elektronika, prodej zvířat, …).

Pokud se tedy uchýlíme ke koupi zboží nebo služby prostřednictvím internetu zaměřme se na těchto pár věcí:

Prodejce

Před koupí je třeba si ověřit spolehlivost prodejce. Spolehlivost si můžeme ověřit buď přímo na internetových stránkách, nebo prostřednictvím recenzí ostatních nakupujících. Na stránkách by také měly být uvedeny údaje jako je název, adresa, telefon, obchodní podmínky, reklamační podmínky a další informace. Název domény můžeme ověřit také v seznamu rizikových e-shopů na webových stránkách České obchodní inspekce.

Příliš nízká cena zboží

Vybíráme-li zboží z několika nabídek prodejců a jeden z nich nabízí stejný výrobek za výrazně nižší cenu, může se jednat o podvod. V tuto chvíli je opravdu potřeba ověřit výše uvedenou spolehlivost prodejce.

Platební podmínky

Pokud poprvé nakupujeme u neprověřeného prodejce, doporučujeme nechat si zboží zaslat na dobírku. Při předání balíku pečlivě zkontrolujeme neporušenost obalu a obsahu uvnitř. Při platbách kartou je dobré si prostřednictvím internetového bankovnictví nastavit limit plateb. Výhodou je vždy použít ověřené platební systémy. Vždy si ověřte, zda vás systém navádí na správné a bezpečné platební brány. Nereagujte na výzvy k naskenování osobních dokladů nebo platební karty a rozhodně tyto údaje nikam neposílejte. Je třeba si uvědomit, že pokud nakupujeme ve virtuálním prostředí, posíláme do kyberprostoru velice citlivé informace. Některé banky také na naši žádost, v případě podezření na podvod, zadrží platbu, kterou jsme odeslali. Pokud máme jakékoliv pochybnosti, je třeba jednat co nejrychleji.

I přesto, že dodržíme všechna preventivní opatření, může se stát, že se podvodníkům nevyhneme. Pokud tato situace nastane, neprodleně kontaktujte Policii České republiky.

por. Mgr.Markéta Johnová

11.12.2020

vytisknout e-mailem