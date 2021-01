Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Aplikace ECHO spuštěna

MĚLNICKO - Zapojte se do pátrání po pohřešovaných dětech.

DÍTĚ V OHROŽENÍ – pravděpodobně každý z nás v minulosti zaznamenal toto oznámení v médiích. V České republice se každoročně pátrá přibližně po dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení a využívají se k tomu nejen všechny složky Integrovaného záchranného systému, ale i dobrovolníci z řad veřejnosti. Policisté mjr. Martin Kaiser a kpt. Petr Bureš přišli s nápadem mobilní aplikace ECHO, která výraznou měrou zvyšuje šanci na jejich nalezení a jejíž maximální rozšíření mezi uživatele chytrých telefonů může výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá.

„Cílem naší aplikace je urychlení přenosu informací od Policie České republiky směrem k široké veřejnosti a její aktivní zapojení do pátrání,“ uvádí Martin Kaiser. V případě, že se pohřešuje dítě, je čas mimořádně důležitý, protože s každou hodinou šance na jeho nalezení klesá. Pokud by aplikace pomohla k včasnému nalezení byť jediného dítěte, tak naplní svůj zamýšlený účel. Její napojení na policejní databázi zajistí, že se v ní dítě objeví téměř okamžitě a jakýkoliv její uživatel může ihned pomoci s pátráním. Aplikace je zdarma, nijak neshromažďuje osobní informace a je nenáročná na data.

Projekt mobilní aplikace ECHO realizovali dva kamarádi-policisté, kteří do svého týmu přibrali ještě další tři členky, v té době na rodičovské dovolené. Tým úspěšně absolvoval startupový program Laboratoře Nadace Vodafone, která projekt výrazně finančně podpořila a pomohla aplikaci ECHO s veřejnou sbírkou, díky čemuž se podařilo získat dostatek finančních prostředků na její vývoj.

Mobilní aplikace ECHO je dalším ze stěžejních projektů Nadace Vodafone Česká republika, do které se partnersky zapojila Policie ČR. „Tým Echo patřil od začátku účasti v Laboratoři Nadace Vodafone k těm velmi ambiciózním. Z vlastních zkušeností věděli, proč to dělají, měli jasnou představu, jak toho dosáhnout, a věděli, komu to může pomoci,“ říká Jan Fencl, programový manažer pro technologické inovace Nadace Vodafone a doplňuje: „ECHO tak doplňuje námi podpořené aplikace, které pomáhají zachraňovat zdraví a životy lidí v Česku jako jsou aplikace Záchranka pro přivolání zdravotnické pomoci či Bright Sky pro odhalení domácího násilí.“

Zásadním partnerem z řad Policie ČR byl vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plk. Jan Rybár, který přispěl důležitými odbornými radami. Projekt od samého počátku aktivně podporoval i policejní prezident genmjr. Jan Švejdar.

O důležitosti aplikace a jejím využití v praxi svědčí i to, že se stala součástí mobilní bezpečné platformy, což je zařízení (mobilní telefon), které mají u sebe policisté v přímém výkonu služby. První náměstek policejního prezidenta genmjr. Martin Vondrášek k tomu dodává: „Policisté budou díky aplikaci vedle standardních pátracích relací dostávat do svých služebních telefonů i specifické avízo o dětech v ohrožení. Významně se tak zvýší povědomí policistů o dětech v ohrožení, neboť se fotografie s textem automaticky zobrazí všem policistům, kteří po vyhlášení pátrání nastoupí do služby a přihlásí se do mobilní bezpečné platformy.“

Protože pátrání po dětech není jen národní doménou a často má přesah i do sousedních zemí, tvůrci uvažují i o rozšíření aplikace do okolních států.

„Veřejnost již v minulosti několikrát přispěla k úspěšnému pátrání, a proto věříme, že když dostane do ruky další nástroj, bude to fungovat ještě lépe. Telefon má dnes u sebe téměř každý,“ popisuje Martina Kaiser, jeden z autorů aplikace ECHO a dodává: „Vycházíme z toho, že každé pohřešované dítě musí někdo někde zahlédnout – v MHD, v obchodě, na benzinových stanicích, v parcích atd., když ale neví, že se po něm pátrá, tak pochopitelně žádnou aktivitu nevyvine. To bychom chtěli změnit.“

Modelovým případem pátrací akce po pohřešovaném dítěti byla například ta z letošního prosince, kdy se v Praze ztratil sedmiletý František. Připomenout si toto úspěšné pátrání můžeme v článku - https://www.policie.cz/clanek/dite-v-ohrozeni-aktualizace-369730.aspx

plk. Ondřej Moravčík

vedoucí oddělení tisku PP ČR



kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

