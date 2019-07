Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Alkohol za volant nepatří

MĚLNICKO – Nadýchal více než 1,5 alkoholu.

Policisté Obvodního oddělení Neratovice v neděli 21. července 2019 zastavili v obci Libiš osobní motorové vozidlo Peugeot. Na výzvu pětatřicetiletý řidič předložil veškeré doklady potřebné k provozu a řízení vozidel na pozemních komunikacích. Následně ho policisté vyzvali k dechové zkoušce. Přístroj mu opakovaně naměřil více než 1,5 promile alkoholu. S naměřenými hodnotami souhlasil, lékařské ošetření spojené s odběrem biologického materiálu nepožadoval. Následujícího dne dopoledne bylo řidiči ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ročně zemřou na silnicích ve Středočeském kraji desítky lidí na následky dopravních nehod.

Jedním z nejrizikovějších faktorů nehodovosti je nepřizpůsobení rychlosti jízdy a dalším je řízení pod vlivem alkoholu a drog.

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbání se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.

Člověk pod vlivem si více věří a jeho rozjařenost a sebevědomí mají za následek, že více riskuje, jede rychleji, rozpálí to na rovince, řeže zatáčky a prostě si to užívá. Má pocit, že mu řízení perfektně jde a je z toho v euforii. Možná nebezpečí si nepřipouští, jeho zábrany padly. Zkreslené vnímání si neuvědomuje, připadá si „normálně“, resp. mnohem lépe a schopněji, než normálně.

Jeho pohyby volantem mohou být neadekvátní situaci, špatně odhadne vzdálenost či přiměřenou rychlost vzhledem k terénu a navíc nevnímá plně, co se kolem děje (tunelové vidění). V případě nenadálé události reaguje přehnanou silou (dupne na brzdu příliš zhurta, strhne volant), avšak mnohem později, než střízlivý řidič.

To všechno může mít naprosto fatální následky! Alkohol za volant nepatří!

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí P ČR Mělník

22.7.2019

vytisknout e-mailem