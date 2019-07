Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté na táboře

LITOMĚŘICKO – Děti si vyzkoušely zajišťování stop…

Úterní den byl pro děti libochovického příměstského tábora ve znamení policie. Přijela za nimi policejní preventistka a kriminalističtí technici z litoměřického územního odboru. Technici nejprve dětem vysvětlili, co jejich práce obnáší, jaké se dají zajistit druhy stop a co vše lze z místa činu vyčíst. Všichni účastníci tábora poslouchali se zájmem a nadšením a následně měli možnost si vše sami prohlédnout a vyzkoušet. Největší ohlas sklidila daktyloskopie a trasologie, ale také ochranné obleky, které si chtěl každý vyzkoušet. Nechyběla ani drobná pozornost pro děti ve formě policejních omalovánek, pexes a reflexních prvků. Pro táborníky byla návštěva policistů nejen zpestřením, ale i zajímavým nahlédnutím do jedné ze speciálních činností policejní práce.

