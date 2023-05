Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do prodejen objasněno

KUTNOHORSKO- Jednatřicetiletému muži hrozí 3 roky vězení.

Kriminalisté Oddělení obecné kriminality v Kutné Hoře objasnili několik případů krádeží, které měl vloupáním do prodejen s potravinami spáchat 31letý muž.

První z případů se stal na konci února letošního roku v Kutné Hoře, v části Malín. Muž se násilím dostal do prodejny, ze které si odnesl hlavně alkoholické nápoje, sušenky a větší množství cigaret. Celková škoda, která byla provozovateli obchodu způsobena, se vyšplhala na částku 15 tisíc Kč.

Asi o týden později došlo k dalšímu skutku opět v Kutné Hoře, kde se pokusil opakovanými údery palicí rozbít skleněnou výplň vstupních dveří prodejny, to se sice částečně podařilo, ale do prodejny už muž nevniknul.

Poslední z případů se stal na konci března v obci Hlízov, i tentokrát v prodejně s potravinami. Za pomoci přinesené sekery rozbil skleněnou výplň výlohy a z prodejny odcizil pokladnu s finanční hotovostí. Dohromady způsobil škodu na rozbité výplni a odcizené pokladně s hotovostí ve výši 30 tisíc korun.

Kriminalistům se podařilo případ objasnit a 31letého muže obvinit z trestného činu krádeže a poškození cizí věci. Protože byl v posledních třech letech odsouzen za jinou trestnou činnost, hrozí mu nyní vyšší trest, a to až na 3 roky ve vězení.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

26. května 2023

