Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupal se do dvou vozidel

Kutnohorsko – Pachateli hrozí až osmiletý trest za mřížemi.

V prvním případě pachatel v době od 05:30 hodin do 06:26 hodin dne 4. února 2021 v Kutné Hoře v ulici Ortenova u zaparkovaného vozidla značky Peugeot rozbil trojúhelníkové okno levých předních dveří, poškodil těsnící lištu okna a vnikl do vozidla, kde z přihrádky u spolujezdce odcizil doklady a servisní knihu tohoto vozidla. Způsobená škoda je 5 tisíc korun. V druhém případě v noci na 4. února 2021 v Kutné Hoře v ulici 17. listopadu u zaparkovaného osobního vozidla značky Opel vytrhl vnější zavírací mechanizmus pravých předních dveří, ze kterých odcizil černé plastové madlo a vnikl do vozidla. V automobilu vytrhal dráty a plastový kryt spínací skříňky s úmyslem se vozidla Opel zmocnit, kdy toto se mu nepodařilo. Proto znečistil interiér vozidla tím, že rozbil zde ponechané vejce. Celková způsobená škoda je nejméně 9.000,-Kč.

Kutnohorští kriminalisté sdělili dne 5. února 2021 obvinění pětatřicetiletému muži pro zločin Krádež a pro přečin Neoprávněné užívání cizí věci ve stádiu pokusu.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

11. února 2021

vytisknout e-mailem