Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Středeční dopoledne patřilo dětem

Kutnohorsko - Policistka a strážník se setkaly s dětmi Základní školy Praktická Kutná Hora.

Ve středu 28. června 2023 v dopoledních hodinách navštvila policistka z kutnohorského policejního oddělení prevence por. Mgr. Vendulka Marečková společně se strážníkem Městské policie Kutná Hora Pavlem Čihákem děti kutnohorské Základní školy Praktická.

Školákům se blíží letní prázdniny, proto policisté na preventivních akcích upozorňují na rizika související s tímto obdobím.

Nástrahy mohou číhat u vody, při koupání, při pohybu v silničním provozu, ale také při komunikaci na sociálních sítích, popř. pokud dítě zůstane samo doma bez dozoru rodičů. Během společného setkání policisté na všechny uvedené nástrahy děti upozornili a zdůraznili rady a doporučení, jak se takovým rizikům vyhnout.

V závěru setkání ukázal policejní vozidlo, techniku a svou výstroj předvedl strážník Pavel Čihák a pohovořil podrobně o náplni jeho práce.

Děti i jejich učitelky ke konci besedy poděkovaly policistům a převzaly různé materiály s preventivní tématikou.

Dodržujte všechna pravidla bezpečného chování ať už je to u vody, na silnici nebo ve virtuálním světě, abyste si z prázdnin odnášeli jenom ty pozitivní a příjemné zážitky.

Prázdninové desatero:

1. Uzamkni při odchodu z bytu nebo z domu řádně dveře! Nenos klíče viditelně na sobě!

2. Neotvírej neznámým lidem! Když jsi sám doma, neříkej do telefonu, kdy se rodiče vrátí!

3. Nechoď nikam s neznámými lidmi a neber nic od cizích lidí!

4. Vždy informuj rodiče o tom, kde jsi a co děláš!

5. Oznam neprodleně rodičům nebo na policii, když tě někdo obtěžuje a když tobě nebo kamarádům někdo ubližuje!

6. Dávej pozor na své kolo! Nenechávej ho venku bez dozoru! Jinak je nutno kolo připevnit k pevnému stabilnímu objektu řetězem nebo lankem se zámkem!

7. Nezapomeň, že samostatným cyklistou můžeš být až od 10 let! Do té doby můžeš do silničního provozu jen s osobou starší 15 let! Používej cyklistickou přilbu!

8. Chovej se ukázněně i jako chodec! Nepřecházej mezi zaparkovanými vozidly nebo na místech, kde je znemožněn výhled! Vždy se dobře rozhlédni na obě strany!

9. Nehraj si na vozovce ani v její blízkosti!

10. Buď opatrný při hře na hřišti, koupání v rybníku (či koupališti) i při procházce v lese!

Za připomenutí určitě stojí i desatero bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:



1. Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

2. Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

3. Nechoď do vody, jsi-li rozpálený nebo unavený, plav nejdříve hodinu po jídle.

4. Plav v určeném prostoru s dozorem plavčíka, zde máš větší záruku včasné pomoci a záchrany života.

5. Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si vhodný doprovod.

6. Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

7. Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

8. Nekoupej se v blízkosti přehrady či hráze!

9. Měj u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.

10. Důvěřuj vodních záchranářům, plavčíkům, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.

por. Mgr. Vendulka Marečková

preventistka

28. června 2023

