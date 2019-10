Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté zachránili lidský život

KUTNOHORSKO – Odradili sebevraha od skoku z rozhledny.

Začátkem tohoto měsíce kolem 23. hodiny přijali policisté na tísňové lince 158 anonymní oznámení muže, který chtěl spáchat sebevraždu skokem z rozhledny Babka u Zruče nad Sázavou. Muže se policistům podařilo zachránit.

Zručští policisté, praporčík Miloš Zajíc a praporčík Petr Kupsa, ihned po přijetí oznámení, vyjeli na místo, kde se měl muž nacházet, tedy k rozhledně Babka poblíž Zruče nad Sázavou. Muž se nacházel na zábradlí posledního vyhlídkového podlaží, ve výšce zhruba 24 metrů nad zemí.

Policisté se s ním snažili okamžitě navázat kontakt, ten byl ale zpočátku značně složitý, neboť muž s nimi nechtěl jakkoliv komunikovat, stále se zakláněl ze zábradlí rozhledny a bylo zřejmé, že je ve špatném psychickém stavu. Policisté okamžitě vyběhli do posledního patra rozhledny, a po celou dobu se snažili s mužem navázat kontakt. Ten až po chvíli začal reagovat a s hlídkou komunikovat. Oba kolegové využili této chvíle, a poté, co se jim muže podařilo přemluvit a přesvědčit, aby od skoku upustil, ho následně ze zábradlí sundali a posadili na podlahu do bezpečné vzdálenosti. I nadále policisté s mužem stále komunikovali, a to až do doby, než jej bezpečně odvedli z rozhledny dolů a předali do péče zdravotnické záchranné služby.

Policisté z Obvodního oddělení Zruč nad Sázavou, prap. Miloš Zajíc a prap. Petr Kupsa, svým včasným a profesionálním zásahem zabránili možnému neštěstí a uchránili lidský život.

O zručských policistech:

praporčík Miloš Zajíc – inspektor Obvodní oddělení Zruč nad Sázavou, 33let, ve výkonu služby 12 let, skvělý fotbalista a výborný kamarád.

praporčík Petr Kupsa - inspektor Obvodní oddělení Zruč nad Sázavou, 25let, ve služebním poměru 5let, vášnivý rybář a spolehlivý kamarád, který se rád učí novým věcem.

Oba policisté se s případem tohoto typu záchrany lidského života setkali poprvé. „Jsem na své policisty a jejich čin po právu hrdý, oba mají velmi jemné sociální cítění a pomohli by určitě každému,“ uvedl vedoucí zručského oddělení npor. Martin Šťastný ke svým policistům.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

18. října 2019

