Policisté kontrolovali dodržování předepsané rychlosti

KUTNOHORSKO – Celorepubliková dopravně bezpečnostní akce ROADPOL zaměřená na kontrolu dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec.

Také na Kutnohorsku se počátkem tohoto týdne policisté připojili k celorepublikové dopravně bezpečnostní akci ROADPOL. Policisté kontrolovali dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec, zákonem stanovené povinnosti jako zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní, neopominuli kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Hlavním cílem této akce není jen represe, ale také preventivní působení na řidiče.

Policisté ve služebních vozidlech vybavenými měřiči rychlosti během uvedených dnů a na předem vytipovaných úsecích zkontrolovali celkem 257 vozidel, kdy u 50 řidičů zjistili přestupky v dopravě. V 25 případech se jednalo o nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti. Celkem 44 řidičů bylo vyřešeno přímo na místě pokutou a 6 přestupků bylo oznámeno na příslušný správní úřad. Za tyto přestupky bylo celkem vybráno 17 400,- Kč. Dalšími častými prohřešky bylo nepoužití bezpečnostních pásů nebo nevyhovující technický stav vozidla. V jednom případě byl řidič ovlivněn alkoholem.

Nejčastější příčinou dopravních nehod, které mnohdy končí tragicky je nepřiměřená rychlost.

Osvětový projekt 13:Minut

Jízda nepřiměřenou rychlosti je chyba, kterou pravidelně děláme téměř všichni a bez výčitek. Tedy jen do doby, než nám to nevyjde. „Plus deset“ je totiž společenská norma. Víme, že je to „jen za body“ a nepřipouštíme si, že to může mít fatální následky. Odhalte s námi příběhy lidí, kterým se tato chyba vymstila a nahlédněte do jejich svědomí.

Kutnohorští policisté budou v těchto dopravně bezpečnostních akcích pokračovat i v následujících týdnech.

por. Mgr. Vendulka Marečková

10. srpna 2023

