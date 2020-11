Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pokus vloupání do benzinové čerpací stanice

Kutnohorsko – Pomozte policistům v pátrání po dosud neznámém pachateli.

Čáslavští policisté šetří případ pokusu vloupání do benzinové čerpací stanice v obci Žleby. Dosud neznámý pachatel v sobotu 28. listopadu 2020 se krátce po sedmé hodině večer poškodil okno vedoucí do kanceláře objektu a kovovou signalizační krabici. Do objektu nevnikl, nic neodcizil a z místa utekl. Zloděj svým jednáním způsobil škodu kolem dvou tisíc korun.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na policejní oddělení v Čáslavi nebo na telefon 974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

30. listopadu 2020

