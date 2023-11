Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Platit se jim nechtělo

KUTNOHORSKO - Poznáte dvojici z fotografií?

Kutnohorští policisté již několik dní pátrají po totožnosti muže a ženy, kterým se zřejmě nechtělo platit za nákup.



V neděli 12. listopadu večer si v supermarketu na Masarykově ulici v Kutné Hoře podezřelá žena naložila plný vozík potravinami a dalším zbožím v celkové hodnotě 14 tisíc korun. Místo toho, aby se vydala k pokladnám nákup zaplatit, odstavila vozík v místech, kam si pro něj následně přišel neznámý muž. Ten s vozíkem, bez zaplacení, odjel na přilehlé parkoviště. To už ale počínání zmíněné dvojice zpozorovali zaměstnanci supermarketu, kteří se za mužem na parkoviště vydali. Když je podezřelý muž zpozoroval, okamžitě z místa uprchl, a vozík i s "nákupem" ponechal na parkovišti.



Policisté by si rádi s povedenou dvojicí pohovořili o jejich "nakupování". Pokud je Vám známa totožnost někoho z podezřelých, podělte se o tuto informaci s policisty na telefonním čísle 974 875 700 nebo na lince 158. Za jakékoliv důležité informace budeme rádi.



I když se nakonec odcizené zboží do prodejny vrátilo, na celé věci to nic nemění, a podezřelým hrozí za přečin krádeže až dvouletý trest odnětí svobody.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

16. listopadu 2023

vytisknout e-mailem