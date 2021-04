Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nohu z plynu!

Kutnohorsko - Ve středu 21. dubna 2021 proběhne na našich silnicích dopravně bezpečnostní akce s názvem SPEED MARATHON.

Již šestým rokem proběhne na našich silnicích celoevropská dopravně bezpečnostní akce s názvem SPEED MARATHON, kterou pořádá organizace ROADPOL. Akce je zaměřena na dodržování stanovených rychlostních limitů, a to v obci i mimo obec. Policie České republiky na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude provádět po celý den měření rychlosti. Nebyli to ale jen policisté, kteří vybírali místa, kde se bude provádět měření, byli jste to i Vy. Široká veřejnost, měla možnost navrhnout Policii České republiky místa, která považuje za riziková, a to prostřednictvím webového portálu. https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon. Měření se uskuteční na přibližně 800 místech.

Cílem dopravně bezpečnostních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích. I z tohoto důvodů o akci předem informujeme. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a desítky zmařených lidských životů.

kpt. Hana Rubášová

14. dubna 2021

tisková mluvčí PP ČR

