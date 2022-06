Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kutnohorsko -Jarní a letní měsíce jsou také sezónou motorkářů. Jsou těmi nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Nicméně pouze 13 procent z nich nehodu zaviní.

KRAJ - Jarní a letní měsíce jsou také sezónou motorkářů. Jsou těmi nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Nicméně pouze 13 procent z nich nehodu zaviní.

Nechrání je karoserie a patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu – motorkáři. Jejich sezóna je v plném proudu, již více jak měsíc brázdí silnice i dálnice nejen celé České republiky, ale i Středočeského kraje.

Počet dopravních nehod motorkářů ubývá, i tak jsou ale při střetu s osobním či nákladním vozem, nebo s pevnou překážkou, zpravidla těmi, kteří utrpí vážnější zranění, případně tento střet nepřežijí. Motorkáři, tak jako další účastníci silničního provozu, by měli být stejně respektováni, mnohdy tomu tak ale není, což dokládají i data o možném zavinění nehod – právě s účastí motorkářů.

V roce 2019 došlo na komunikacích středočeského kraje k 314 nehodám s účastí motorkářů, při kterých přišlo o život 6 z nich, 44 utrpělo těžká zranění. Přes dvě stě jich z nehod vyvázlo z nehody s lehkým zraněním.

O rok později, tedy v roce 2020, byl počet nehod motorkářů nižší o 20 (294). V tomto roce byl ale vysoký počet těch, kteří střet s dalším vozem nebo pevnou překážkou, zaplatili životem. Do svého cíle nedorazilo v roce 2020 celkem dvanáct motorkářů. Vážně zraněno jich bylo čtyřicet, 208 utrpělo lehčí zranění.

Rok 2021 byl z pohledu nehod motorkářů a způsobených následků, oproti předešlému roku, příznivější. O dvě desítky klesl jejich počet, policisté tak evidovali 270 nehod, a znatelný byl pokles i v počtu usmrcených, kdy jich bylo o pět méně, tedy 7. S těžkým zraněním vyvázlo opět kolem čtyř desítek motorkářů, 169 utrpělo zranění lehká.

V letošním roce – prozatím do května – řešili policisté na území Středočeského kraje 66 dopravních nehod s účastí motorkářů, kdy o život přišel naštěstí pouze jeden z nich. Těžce zraněných bylo 5 motorkářů, lehce 46. V porovnání s loňskými pěti měsíci se v tomto ohledu statistiky nijak významně neliší. Počty nehod, lehce i těžce zraněných, jsou téměř totožné. Rozdíl je v kolonce usmrcených - vloni, za prvních pět měsíců, zemřeli 3 řidiči motorek.

Co ale mají všechny tyto dopravní nehody motorkářů společného? V průměru pouze 13 % z nich zaviní sami motorkáři, ve zbylých, více jak 80 % jsou to právě ostatní účastníci silničního provozu, „díky“ jejichž přičiněním dojde ke kolizi s motorkáři. Ohleduplnost a respekt by měly mít vůči sobě určitě všechny skupiny účastníků, které se na silnicích a dálnicích pohybují.

Policisté tak věnují celoročně pozornost většině účastníků silničního provozu, a to jak v podobě dohledu, tak i dopravně bezpečnostních akcí, nicméně skupině řidičů „dvoukolových vozidel“ věnují pak tuto pozornost zejména v jarních a letních měsíců, kdy je jejich sezóna v plném proudu.

Jedna z posledních dopravně bezpečnostních akcí zaměřená právě na motorkáře proběhla na území Středočeského kraje počátkem měsíce května. Tyto akce, do nichž jsou zapojeni dopravní policisté ze všech územních odborů a rovněž i policisté z oddělení dálničních, mají bezesporu svůj význam a pozitivní dopad na „zklidnění“ provozu.

