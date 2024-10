Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Houbařská sezóna je v plném proudu

KUTNOHORSKO - Během jediného týdne v kutnohorských lesích zabloudilo šest osob, naštěstí vše dobře dopadlo a zbloudilci se v pořádku našli.

Každý rok však v tomto období policisté hledají ztracené houbaře. Pátrací akce jsou však poměrně složité a náročné jak personálně, tak i na použití techniky, jedná se o rozsáhlé plochy k propátrání v nepřehledném terénu. Každý rok dochází ke krádežím věcí ze parkovaných vozidel podel lesa.

Pokud se někdo ztratí a má u sebe mobilní telefon, ať neváhá a co nejdříve se ozve na tísňovou linku. Mohou tak učinit i příbuzní, kteří osobu postrádají. Rozhodně to nechce čekat až na dobu, kdy se začíná stmívat. V případě bloudění je nejlépe jít jedním směrem a orientovat se podle nějakého bodu v krajině. Člověk určitě narazí na nějakou lesní či polní cestu, která ho někam dovede.

Díky technickému pokroku je možné v současné době používat i lokátory osob. Jsou to poměrně malá zařízení, která se mohou umístit např. do kapsy u oblečení. Je pak možné určit přesné místo, kde se osoba nachází. Nejde však jen o houbaře, lokátory mohou mít také děti, senioři nebo obdivovatelé přírody, kterým hrozí ztráta v terénu.

Aby nebyly případy pohřešovaných lidí tak časté, doporučujeme:

• Než se vydáte na výlet nebo do lesa na houby, zvažte své síly (musíte mít sílu z lesa či z výletu dojít zpět domů).

• Dejte vždy vědět blízkým osobám, kam jdete, kdy se vrátíte.

• Vezměte s sebou mobilní telefon, který je funkční a nabitý.

• Pokud se chystáte na delší dobu do přírody, vezměte s sebou malou svačinu a pití

• Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv.

• Nevydávejte se do neznámého, neschůdného terénu, raději se držte turistických cest se značením.

• Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete, usnadní to orientaci, kdybyste zabloudili.

• Pokud to jde, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami.

• Pokud jste v lese ve skupině více osob, držte se pohromadě, mějte se vždy v dohledu.

Pokud se ztratíte:

• Zachovejte chladnou hlavu, nezmatkujte.

• Snažte se udržet jeden směr trasy.

• Vraťte se na místo, které je vám povědomé, nebo ho můžete dobře popsat.

• Použijte mobilní telefon (můžete volat rodině, ale i využít tísňových linek.

• Popište, kde jste, z místa pak už neodcházejte a vyčkejte pomoc.

Pozor na parkování a bezpečnost vozidla:

Mnoho houbařů přijíždí do lesa autem. Je důležité parkovat pouze na povolených místech a vždy si pamatovat, že auto není trezor. Nenechávejte ve vozidle cenné věci, jako jsou peněženky, mobilní telefony nebo doklady. Pokud tak učiníte, můžete své auto vystavit riziku krádeže.

S těmito jednoduchými opatřeními můžete nejen předejít ztrátě v lese, ale také minimalizovat riziko krádeže vašeho majetku. Vždy dbejte na svou bezpečnost a mějte na paměti, že vaše zdraví a bezpečí jsou na prvním místě.

por. Mgr. Vendulka Marečková

preventistka

14. října 2024

vytisknout e-mailem