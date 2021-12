Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na viditelnost

Kutnohorsko - Vidět a být viděn, je základní pravidlo a za snížené viditelnosti to platí dvojnásob.

Další akce na viditelnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu proběhla v tomto týdnu od pondělí do středy ve Středočeském kraji. Tentokrát se policisté dopravní a pořádkové služby zaměřili na nejohroženější účastníky silničního provozu, chodce a cyklisty. Jejich pozornosti však neunikli ani řidiči. Při kontrolách rozdávali nejen pokuty, ale i reflexní pásky, šle, vesty, tašky a jiné předměty.

Používání reflexních prvků je velmi důležité, neboť velmi často dopravní policisté při dopravní nehodě slýchávají větu, že řidič chodce neviděl nebo ho viděl až na poslední chvíli. O zavinění nehody (rychlost vozidla, pohyb chodce....) nemá cenu diskutovat, ale stále zůstává otázka následků. Při nehodě vozidla s chodcem bývají pro chodce následky bohužel velmi často tragické.

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a právě i doplňky z fluoresenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.

Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.

Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.







Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času!

Děti jsou na silnicích ohroženy víc, než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější.

Policisté chodcům také vysvětlovali, že předměty z reflexních materiálů je nejlepší umístit na pohyblivých částech těla, ideálně nad zápěstím a nad kotníkem. Na pohybující se světélkující body reagují řidiči zhruba 3x dříve než na reflexní plošky staticky umístěné na trupu. Proto jsou i reflexní přívěsky považovány za významný preventivní prvek snižující pravděpodobnost zachycení chodce automobilem až o 85 %. Důležité je, máme-li třeba jen jeden reflexní pásek, mít ho na straně směrem do vozovky a nemít ho někde pod oblečením, ale viditelný ze všech stran. Dětem pak můžou rodiče pořídit oblečení, které je již vybaveno prvky z reflexních materiálů, stejně jako jsou takto vybaveny již i školní brašny.

U řidičů policisté kladly apel na umístění reflexní vesty. Je velmi důležité, aby řidič, který má nějakou závadu na vozidle, z něho vystupoval s již nasazenou reflexní vestou. Řidič vyměňující například potmě či za jinak snížené viditelnosti, který není dostatečně osvětlený, se velmi často stane účastníkem dopravní nehody. A při tom stačí tak málo, navléci si reflexní vestu.

Policisté během dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali téměř 2000 vozidel. Zjistili 336 přestupků, 312 z nich vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení, 24 předali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu. Ve 43 případech se jednalo o nevyhovující technický stav vozidel. Bezpečnostní pásy nepoužili řidiči a jejich spolujezdci ve 32 případech. Při držení mobilního telefonu a telefonování bylo přistiženo 30 řidičů, 20 jich překročilo nejvyšší stanovenou rychlost. Pod vlivem alkoholu řídilo 7 řidičů. Jeden z nich nadýchal více než 1 promile alkoholu. Je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policisté při akci oslovili 503 chodců a 118 cyklistů. Mimo obec nepoužilo reflexní prvky 26 z nich, 14 jich dostalo pokutu na místě v příkazním řízení. Bez povinného osvětlení se na silnici za snížené viditelnosti pohybovalo 16 cyklistů, kterým za tento přestupek policisté také udělili na místě pokutu. Všem zdůraznili význam reflexních prvků. Upozorňovali je, že musejí dbát na svou vlastní bezpečnost a udělat maximum pro to, aby nebyl ohrožen jejich život či zdraví. Při akci ohrožené skupině rozdali desítky reflexních pásek, reflexní šle, vesty či tašky.

Obdobné akce budou pokračovat i v následujících dnech.

Další informace k tématu naleznete například na:

https://www.policie.cz/clanek/zakladni-pravidlo-vsech-ucastniku-silnicniho-provozu-nejen-za-snizene-viditelnosti-byt-viden.aspxhttps://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/chodec/viditelnost-chodcu

https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Vidime-se

FOTOGALERIE Z AKCE ZDE:

por. Mgr. Vendulka Marečková

13. 12. 2021

vytisknout e-mailem