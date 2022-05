Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Aplikace ECHO již dva roky pomáhá hledat ztracené děti

Kutnohorsko - Zapojte se i vy do pátrání po pohřešovaných dětech.

S blížícím se Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí (25. května) bychom rádi opět připomněli, že tomu budou již dva roky, co policisté kpt. Martin Kaiser a kpt. Petr Bureš přišli s nápadem mobilní aplikace ECHO, která výraznou měrou zvyšuje šanci na jejich nalezení a jejíž maximální rozšíření mezi uživatele chytrých telefonů může výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá.

Aplikace ECHO je přímo napojena na policejní databázi pohřešovaných dětí v ohrožení. V okamžiku, kdy Policie vloží do databáze nový případ, obdrží všichni uživatelé notifikaci. První hodiny od zmizení jsou totiž zásadní a s každou další minutou šance na nalezení dítěte výrazně klesá. V aplikaci ECHO jsou k dispozici vždy aktuální informace. Uživatelé mohou jedním stisknutím zavolat Policii ČR a předat relevantní informace.

„Veřejnost již v minulosti několikrát přispěla k úspěšnému pátrání, a proto věříme, že když dostane do ruky další nástroj, bude to fungovat ještě lépe. Telefon má dnes u sebe téměř každý,“ popisuje Martina Kaiser, a dodává: „Vycházíme z toho, že každé pohřešované dítě musí někdo někde zahlédnout – v MHD, v obchodě, na benzinových stanicích, v parcích atd., když ale neví, že se po něm pátrá, tak pochopitelně žádnou aktivitu nevyvine. To se snažíme právě touto aplikací změnit.“

Aplikace informuje veřejnost o dětech, které jsou v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví (např. únos), nikoliv o všech pohřešovaných dětech. O tom, které pohřešované děti se v aplikaci objeví, rozhoduje výhradně Policie ČR. Aplikace ECHO má za cíl pomoci v těchto nejzávažnějších případech, kterých bývá cca 15 ročně.

Více informací včetně odkazů pro stažení naleznete pod tímto odkazem: https://www.aplikaceecho.cz/

Přímé linky ke stažení aplikace - App store a Google play.

plk. Ondřej Moravčík

odbor komunikace a vnějších vztahů PP

23. května 2022

