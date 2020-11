Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zákaz nezákaz

KOLÍNSKO – Za jízdu s platným zákazem mu hrozí až dvě léta za mřížemi.

Kolínští policisté sdělili v pondělí 16. listopadu čtyřicetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu předního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil tím, že řídil osobní vozidlo BMW v Kolíně v ulici Ovčárecká, a to i přes to, že má zákaz řízení platný od srpna letošního roku do srpna roku 2022.

Za jízdu s platným zákazem řízení hrozí muži až dvouletý pobyt za mřížemi.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

19. listopadu 2020

vytisknout e-mailem