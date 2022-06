Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Mladík skončil ve vazbě

KOLÍNSKO – Obviněn byl z několika krádeží.

Teprve 18letý mladík skončil za mřížemi vazební věznice, neboť se opakovaně dopouštěl trestné činnosti v majetkové oblasti.

Kolínští kriminalisté objasnili na konci května 3 případy krádeže, které měl na svědomí osmnáctiletý recidivista. Vyšetřoval zahájil proti němu trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání pokračujícího trestného činu krádeže.

Toho se dopustil tím, že 29. dubna v dopoledních hodinách, v obchodním domě v Seifertově ulici v Kolíně, odcizil 18 bonboniér za téměř 1400 Kč. Zboží si vložil do batohu a poté prošel pokladní zónou bez zaplacení. Za necelý měsíc, tj. 26. května, v době od ranní půl čtvrté do čtyř hodin, vstoupil neuzamčeným zadním vchodem do vnitřních prostor restaurace v Kutnohorské ulici, kde odcizil finanční hotovost, reproduktor, mobilní telefon, powerbanku, nabíjecí kabel a láhev tvrdého alkoholu v celkové hodnotě za necelých 12 tisíc korun. Předposlední den v květnu, po půl sedmé večer, vstoupil do jedné prodejny s oblečením v obchodním centru v Rorejcově ulici, kde se ujal batohu, do něhož naskládal boty a několik kusů oblečení. Se zbožím za skoro 3500 korun prošel východem obchodu, aniž by za něj zaplatil.

Osmnáctiletý mladík se dopustil těchto jednání i přesto, že byl za stejnou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzen. Nyní mu v případě odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. Na rozhodnutí o výši trestu si recidivista vyčkává ve vazbě.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

7. června 2022

